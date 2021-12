Encuesta Opción: 1 de cada 4 uruguayos está bien informado sobre el referéndum por la LUC

Política

Un 57% de los uruguayos no sabe que el voto en esta instancia será obligatorio y un 55% no asocia la papeleta del Sí con la derogación.

La empresa Opción Consultores presentó este lunes una nueva encuesta referida al referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC). En esta ocasión, la encuesta tiene una muestra de 800 casos, que fueron elegidos de forma aleatoria entre el 29 de octubre y el 8 de noviembre.

En tal sentido, se le preguntó a la población si tenían conocimiento sobre el significado del Sí en el referéndum. En concreto se preguntó: “Según lo que usted sabe, ¿la papeleta del SI en el referéndum la deben votar quienes están a favor o quienes están en contra de la LUC?”.

Según la encuesta, un 44% respondió que son aquellos que están en contra de los 135 artículos de la LUC, un 33% votó que son los que están a favor y un 22% no sabe o no contesta. Con respecto a la obligatoriedad del voto, el trabajo indica que un 43% considera que el voto es obligatorio, mientras que un 41% de la población considera que no es obligatorio. En tanto, el 16% no sabe o no contestó.

Se ambas preguntas se conjugan, el 26% de los encuestados sabe que el voto es obligatorio y que el Sí deroga los artículos de la ley de urgencia, un 18% no sabe que el voto es obligatorio, pero sabe que el sí deroga la LUC y un 17% sabe que el voto es obligatorio, pero desconoce que el Sí deroga la ley.

Finalmente, y quizás lo más llamativo, es que un 39% de los encuestados no sabe que el voto es obligatorio ni que el Sí deroga la Ley de Urgente Consideración.

En resumen, Opción asegura que, pese al aumento del debate por esta ley, un 57% de los uruguayos no sabe que el voto en esta instancia será obligatorio y un 55% no asocia la papeleta del Sí con la derogación de los artículos. “Sólo 1 de cada 4 uruguayos está correctamente informado sobre ambas dimensiones del referéndum”, señala la encuesta.

“La fuerte tematización sobre la LUC en dirigencias y militancias políticas, contrasta fuertemente con una opinión pública que, en proporciones muy significativas, expresa un bajo nivel de conocimiento tanto sobre la ley (como se había expuesto en anteriores informes) como sobre las características específicas del referéndum. Para el sistema político en su conjunto, se plantea el desafío de mejorar estos niveles informativos y de evitar el riesgo de decisiones electorales (incluyendo la misma concurrencia a votar) fundamentadas en supuestos erróneos. Entre los temas que requieren una mejora sensible del conocimiento ciudadano se encuentran aspectos muy básicos de la consulta: su carácter obligatorio, el significado de las papeletas del SI y el NO y el efecto diferencial del voto en blanco y el voto nulo. Este desafío se acrecienta al tomar en cuenta que la población con mayor desconocimiento sobre el referéndum realiza un escaso uso de los canales habituales de información política”, agregó.

