Encuesta Equipos: Orsi le saca ventaja a Cosse en interna del FA y Raffo crece en el PN

Política

Montevideo Portal

Equipos Consultores divulgó este lunes una nueva encuesta sobre las internas de los partidos tradicionales y del Frente Amplio.

Según la consultora, en el partido de oposición la respuesta de los frentistas en forma espontánea arroja que el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, es el más mencionado, 34%. Lo sigue la intendenta de Montevideo, Carolina, Cosse, con el 24% de las respuestas. Posteriormente, aparecen José Mujica con el 5%, Mario Bergara con el 3% y Óscar Andrade con el 2%.

Sin embargo, se aclara que “casi una tercera parte de los frenteamplistas (30%) no manifiestan preferencia por ningún candidato, lo que refleja que el grado de incertidumbre en el escenario de competencia es importante”.

“Si a esto se le agregan las preferencias expresadas hacia candidatos que no competirán, el volumen es mayor”, agrega Equipos.

No obstante, cuando se ofreció a los entrevistados un “menú” guiado con los cuatro precandidatos confirmados del FA, Orsi lidera con 46% de las preferencias, contra 31% de Carolina Cosse, 12% de Mario Bergara y 5% de Andrés Lima”.

“Aquí los niveles de indecisión disminuyen, prueba de que la oferta presentada resulta razonablemente satisfactoria para la mayoría de los frenteamplistas que espontáneamente no tienen preferencia. En el balance, el liderazgo de Orsi sobre Cosse ha sido la tónica predominante en lo que va del año. Incluso, en la medición de octubre la distancia de Orsi sobre Cosee es mayor que la que tenía al inicio del año (tanto en la pregunta espontánea como la guiada). Pero, tanto el elevado nivel de indecisión en la pregunta espontánea, como la volatilidad registrada en las preferencias durante el año (con momentos en los que Cosse se acercó a Orsi), son indicadores de un territorio de competencia potencialmente abierto”, se añade.

Cuando se ofrece a los entrevistados un “menú” guiado con los cuatro precandidatos confirmados del FA, Orsi lidera con 46% de las preferencias, contra 31% de Carolina Cosse, 12% de Mario Bergara y 5% de Andrés Lima. pic.twitter.com/CBgwAhsnFf — Equipos Consultores (@EquiposUy) November 13, 2023

Raffo suma y crece

Por su parte, dentro del Partido Nacional, en las preferencias espontáneas, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, recibe el apoyo de más de la cuarta parte de los nacionalistas (28%). Al jerarca, lo sigue Laura Raffo con el 14%, mientras que el tercer precandidato confirmado Jorge Gandini tiene un 1%.

“Quizá el dato más significativo es que casi cuatro de cada diez nacionalistas (39%) no tiene, a esta altura del partido, preferencia definida por ningún candidato. Si a esto se les suman los que emiten preferencias por quienes no estarán en la competencia, casi la mitad de los adherentes al Partido Nacional hoy no tienen posición clara entre los candidatos más probables”, afirma Equipos.

Al realizarse la encuesta con un “menú” guiado, se mantiene el orden de los candidatos. Delgado encabeza con el 37%, Raffo en segundo lugar con 29% y “y lejos de ellos aparecen candidatos que aún no se saben si lo serán o no: Juan Sartori (8%), Javier García (5%), junto a Beatriz Argimón (5%), quien luego de realizada la encuesta confirmó que no será candidata, y a Jorge Gandini (4%) que sí confirmó su candidatura.

“Dentro del nacionalismo, al igual que ocurría en el Frente Amplio, la mayoría de los indecisos en primera instancia encuentra opciones que le resultan atractivas en la pregunta guiada, lo que no significa que sus preferencias puedan considerarse firmes”, señala la encuesta divulgada este lunes en Subrayado.

“La evolución de los datos muestra, en términos generales, que Delgado se ha mantenido por encima de Raffo, tanto en el escenario espontáneo como en el guiado. En ambos casos, Delgado llega a octubre en niveles similares a los que tenía al comenzar el año, mientras Raffo ha mostrado señales de crecimiento en el segundo semestre, lo que produce que las diferencias entre ambos se hayan acortado significativamente”, concluye Equipos.

En esta línea, se señala que “todo indica que el lanzamiento de campaña de Raffo ha generado ciertos “impactos y el escenario se ha vuelto más competitivo”.

“En cualquier caso, al igual que en el caso del Frente Amplio (e incluso en el Partido Nacional con mayor intensidad), la incertidumbre parece serla tónica, no solo por el elevado nivel de indecisión en la pregunta espontánea, sino también por la volatilidad en la evolución de los datos a lo largo del año”, añade Equipos.

En el caso del Partido Nacional, Delgado se encuentra encabezando (37%) y Raffo en segundo lugar (29%), y lejos de ellos aparecen candidatos que aún no se saben si lo serán o no.



(Beatriz Argimón confirmó que no será candidata luego de realizada la encuesta) pic.twitter.com/YOEvKnze35 — Equipos Consultores (@EquiposUy) November 13, 2023

Bordaberry no corre, pero despega

En el caso del Partido Colorado, “el escenario es aún más complejo e incierto”.

“En el escenario espontáneo la proporción de indecisos es enorme, alcanzando a casi seis de cada diez (59%). Y, a su vez, la fragmentación de nombres que surgen es la mayor de todos los partidos. Pedro Bordaberry es el único que despega del resto, con 14% de las menciones, y por debajo de él surgen nueve nombres más, mezclando algunos candidatos que anunciaron que están (o que podrían estar) en carrera, y otros que no. Entre los primeros, Gabriel Gurméndez (6%), Gustavo Zubía (4%), Robert Silva (4%), Andrés Ojeda (4%), y Tabaré Viera (2%), se encuentran con menciones que están dentro del margen de error de la medición”, detalla Equipos.

Cuando se plantea un “menú” guiado, con nombres de 7 candidatos, Bordaberry tiene un protagonismo “muy fuerte”, reuniendo 49% de las preferencias.

“El resto de los candidatos evaluados son básicamente los mismos que emergían en forma espontánea, y las diferencias entre ellos también pueden considerarse relativamente menores. Es decir, en un escenario de retorno de Bordaberry, este partiría con una ventaja muy amplia sobre todo el resto y, al día de hoy, no está claro cuál del resto de los candidatos podría consolidarse como desafiante dada la paridad entre ellos”, señala el análisis de la consultora liderada por Ignacio Zuasnabar.

Al plantearse un escenario sin la posibilidad de Bordaberry, todos los candidatos muestran un crecimiento, pero dentro del partido se “confirma una estructura altamente fragmentada”.

“Algunos de los nombres que en las últimas semanas han lanzado sus candidaturas o anunciado su decisión de competir, aparecen en los primeros lugares: Robert Silva (23%), Tabaré Viera (19%), Gabriel Gurméndez (13%), al igual que otros que han anunciado hace más tiempo: Gustavo Zubía (20%), Guzmán Acosta y Lara (4%); e incluso Andrés Ojeda, que no ha anunciado su eventual candidatura, también aparece en el pelotón (8%). Ninguno de estos candidatos alcanza por el momento adhesiones siquiera de la cuarta parte del partido, por lo que la idea de fragmentación es la más apropiada para caracterizar un eventual escenario sin Bordaberry”, añadió Equipos.

En el caso del Partido Colorado, cuando se plantea un “menú” guiado, con nombres de 7 candidatos, Bordaberry tiene un protagonismo muy fuerte, reuniendo 49% de las preferencias. pic.twitter.com/igUJJrcTTG — Equipos Consultores (@EquiposUy) November 13, 2023

La encuesta fue realizada entre el 5 y 18 de octubre, combinando preguntas de forma presencial y telefónica.

Montevideo Portal