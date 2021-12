Encuesta Equipos: 46% votaría para mantener los artículos de la LUC y un 36% los derogaría

Política

La empresa Equipos Consultores presentó este miércoles una nueva encuesta de opinión pública sobre qué votarían los uruguayos en el próximo referéndum para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), que se celebrará el próximo 27 de marzo del 2022. El informe señala que noviembre finalizó con un clima de opinión que parece estar más a favor que en contra de la ley de urgencia.

No obstante, aclaran que hay elementos que muestran que está lejos de estar “laudado” porque, en primer lugar, hay un “importante desconocimiento del tema”, los resultados de la intención de voto “no son estables a lo largo del tiempo” y porque hay un núcleo relevante de electores que no tienen una definición clara.

A la hora de responder sobre qué votaría, la encuesta marca que un 46% contestó que optaría por mantener los artículos de la ley, mientras que un 33% prefiere derogarla. Asimismo, un 2% señaló que votará anulado, 1% en blanco y un 18% se mostró indeciso.

“Mirados en perspectiva los datos de intención de voto tienen una variabilidad relativamente importante. En junio y julio la opción de mantener la Ley mantenía una diferencia amplia sobre la derogación, pero en agosto el resultado era de empate absoluto. En setiembre vuelve a haber una brecha favorable al mantenimiento, pero en octubre nuevamente un empate técnico”, señala la encuesta.

“Noviembre termina con ventaja para el mantenimiento, pero está claro que el escenario viene siendo variable. De cualquier modo, la variación se ha dado hasta ahora siempre entre una situación de ‘empate’ y una ventajosa al ‘mantenimiento’”, añaden.

Con respecto al nivel de información sobre la LUC, la encuesta presenta que un 50% (la mitad) de los uruguayos han escuchado hablar del proceso de presentación de firmas y que tiene una "idea clara" del tema. No obstante, hay un 14% que dice que no escuchó hablar sobre el asunto o no tiene conocimiento del tema. Además, un 36% dice que escuchó hablar sobre la recolección de firmas, pero que no tiene una idea clara sobre el asunto.

En resumen, Equipos Consultores indica: “El clima de opinión al terminar noviembre se presenta más favorable al mantenimiento de la LUC que a su derogación. Sin embargo, los datos deben ser tomados con cautela cuando se mira al futuro dado que hay muchos electores poco informados y muchos indecisos o con orientaciones débiles, factores que probablemente han contribuido a la inestabilidad en las preferencias de los últimos meses”.

