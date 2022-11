Encuesta: ¿Qué dice la población sobre Andrade, Bergara, Da Silva, Bianchi y Manini?

Política

La Usina de Percepción Ciudadana presentó el jueves un nuevo trabajo de opinión pública, pero, en este caso, no tuvo que ver con las preocupaciones de la sociedad, la gestión de gobierno o la aprobación del presidente; esta vez, se le preguntó a la población sobre los senadores de la República.

El relevamiento se hizo para los “principales referentes” en la Cámara de Senadores de diferentes partidos políticos, seleccionados de acuerdo con cómo quedó representado el pleno luego de las elecciones de octubre de 2019. El informe fue presentado en TV Ciudad y se relevó a dos integrantes del Partido Nacional, uno del Partido Colorado, otro de Cabildo Abierto y tres del Frente Amplio.

En los nacionalistas, los relevados fueron Sebastián Da Silva y Graciela Bianchi. La legisladora recoge un 46% de opiniones malas o muy malas de la población, un 21% dice que no es ni buena ni mala y un 20% que dice que es “buena o muy buena”. Da Silva, en tanto, recoge un 13% de valoraciones positivas, un 20% negativas y un 23% neutras. El porcentaje más alto que tiene Da Silva es en personas que no lo conocen: un 44% dice no conocer al legislador, según la encuesta.

Por otra parte, se mostraron los datos de la senadora colorada Carmen Sanguinetti y de Guido Manini Ríos de Cabildo Abierto. Sobre el excomandante en jefe del Ejército, un 44% de personas tienen una opinión “mala o muy mala”, un 23% buenas o muy buenas y un 28% ni buenas ni malas. Si contamos las valoraciones neutras y las positivas, el legislador alcanza 51%.

La dirigente del Partido Colorado tiene un alto porcentaje de personas que “no la conoce”, pero su porcentaje más alto está en las valoraciones neutras. Las positivas están en un 11% y las negativas en 14%.

Finalmente, por el lado del Frente Amplio se preguntó por los senadores Óscar Andrade, Alejandro Pacha Sánchez y Mario Bergara. El ex dirigente sindical del Sunca y el economista son los que reciben porcentajes más altos de valoraciones positivas de los tres (35%), sin embargo, el integrante del Partido Comunista tiene el mismo porcentaje de valoraciones negativas y Bergara solo un 23%.

En concreto, un 35% de la población tiene opiniones “buenas o muy buenas” de Andrade, un 19% ni buenas ni malas, otro 35% de “malas y muy malas”, y un 11% que dice que no lo conoce. Bergara tiene 35% de valoraciones positivas, un 27% de opiniones neutras, 23% negativas y un 15% que dice que no lo conoce.

El Pacha, en tanto, recibe un 29% de expresiones positivas, según el estudio, mientras que un 26% tiene valoraciones negativas. Un 17% es neutro y un 28% dice que no lo conoce.

A modo de resumen, Andrade es el más popular entre los tres porque es el que recibe menos porcentaje y, a pesar de tener altas valoraciones positivas, tiene también altas valoraciones negativas. Si se mira un balance de todo, Bergara aparece como el que tiene mayor saldo positivo a favor.