Encuentro con el Patriarca: conductor “bastante” ebrio volcó tras intentar evadir control

El jefe de Policía de Paysandú, Alejandro Sánchez, informó este sábado en rueda de prensa acerca del operativo policial que se está llevando a cabo en el departamento por una nueva realización del Encuentro con el Patriarca, la tradicional marcha hacia la Meseta de Artigas en homenaje a José Gervasio Artigas.

Para la edición de este año, las autoridades policiales y ministeriales dispusieron medidas más restrictivas en cuanto al consumo de alcohol y el porte de cuchillos y facones, debido a un incidente que se dio hace meses con un jinete que falleció tras ser apuñalado en un desfile en el departamento sanducero.

“Se viene desempeñando dentro de la normalidad y lo planificado. En materia de seguridad, tenemos un gran acatamiento a las normas; lo hemos visto en cada una de las etapas y en diferentes lugares. La familia se está divirtiendo y los marchantes lo están haciendo correctamente”, describió el jerarca.

A pesar de eso, informó que hubo “pequeñas intervenciones” en la noche de este viernes. Sánchez comentó que dos jinetes fueron detenidos por marchar de noche y en estado de ebriedad, situación que fue notificada a través de un llamado al 911.

Además, hubo un accidente de tránsito en la zona de los complejos termales. Un hombre iba conduciendo en la madrugada, embistió algunos conos de la Policía Caminera, evadió el control y, al intentar eludir otra inspección más adelante, quiso hacer una maniobra en U y volcó.

“Esta persona está bien de salud, que es lo más importante. Más allá de haber sido trasladado y atendido en un nosocomio, fue dado de alta y ahora va a tener que responder ante la Justicia de Faltas porque tenía una espirometría bastante alta”, finalizó.

