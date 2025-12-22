Policiales

Encuentran sin vida a un hombre en situación de calle en Barrio Sur de Montevideo

Un hombre que vivía en situación de calle fue encontrado sin vida este domingo en la intersección de las calles Florida y Maldonado, en el Barrio Sur. El fallecimiento fue constatado por una unidad médica de emergencia del SUAT en el lugar.

Según información a la que accedió Subrayado, un vecino de la zona —que conocía a la víctima y solía brindarle asistencia— indicó a la Policía que el hombre se encontraba desde hacía días con problemas de salud relacionados con retención de líquidos. También señaló que estaba recibiendo tratamiento médico en el Hospital Maciel y tomando medicación, incluyendo un diurético llamado Fischermide, cuyo envase fue hallado junto al cuerpo.

Además, los efectivos encontraron en el lugar una pipa casera, presumiblemente utilizada para el consumo de sustancias psicoactivas, lo que podría ser relevante para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. La Policía Científica realizó pericias en el sitio, y el cuerpo fue trasladado para su correspondiente autopsia y reconocimiento oficial.

De acuerdo con el relato del vecino, la víctima le había pedido que lo pasara a buscar para asistir juntos a una iglesia. Poco después, al regresar, lo encontró sin vida en el mismo lugar donde residía desde hacía varios años.

El caso está siendo investigado por las autoridades, quienes aún no han confirmado la identidad del fallecido ni la causa exacta de la muerte, a la espera del informe forense.