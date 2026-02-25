Encuentran información “clasificada” de dictadura vinculada a Michelini y Gutiérrez Ruiz

Política

El presidente de la Cámara de Representantes, Sebastián Valdomir, brindó nueva información sobre el hallazgo de archivos con documentación declarada clasificada por parte del Consejo de Estado durante los años 1974 a 1984, período correspondiente a la última dictadura cívico-militar.

“Valoramos este hallazgo como un hecho de relevancia, esperando que signifique un aporte sustantivo a la búsqueda de la verdad y la justicia respecto de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el período del terrorismo de Estado en Uruguay”, expresó el dirigente del Movimiento de Participación Popular (MPP).

Junto a la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, Valdomir precisó que el Parlamento trabaja en la digitalización de archivos que fueron encontrados en 12 cajas que tienen información sobre detenidos desaparecidos y los asesinatos de Héctor Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini —este 20 de mayo se cumplen 50 años—.

Si bien el diputado del MPP dijo que “no saben” qué tipo de datos contienen los documentos, insistió en que para el Parlamento es relevante que la población esté al tanto de este hallazgo.

“No sabemos si será una cosa impactante, pero no queríamos hacer como si no hubiera aparecido”, expresó Valdomir. Distintas comisiones del Parlamento analizan las carpetas, en las que había biblioratos y “papeles viejos, en un estado de conservación frágil”.

Los archivos incluyen información sobre destituciones —varios por “persecución ideológica”— del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Poder Judicial, así como también ascensos por parte del Poder Ejecutivo de aquella época.

Por su parte, Cosse, presidenta de la Cámara alta, dijo que “se han tomado los recaudos para proteger esta información y pasarla a los formatos adecuados con celeridad”.

La vicepresidenta de la República destacó que este hallazgo es “un aporte importante a la transparencia y a la profundización de la democracia”.