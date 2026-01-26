Policiales

Encuentran a hombre asesinado a puñaladas; estaba junto a una mujer que presentaba cortes

El cuerpo de un hombre fue encontrado en la pasada madrugada dentro de una finca en las calles Alaska y Miguel Coppetti, en el barrio Tres Ombúes.

Según informara el noticiero Subrayado, el fallecido tenía 31 años y había recibido varias puñaladas. Junto al cuerpo se localizó a una mujer de 36 años, quien presentaba cortes en las piernas. Fue trasladada al Hospital del Cerro, donde recibió asistencia y se constató que su vida no corría peligro.

De acuerdo con el citado informe, el interfecto poseía antecedentes penales, al igual que la mujer. De momento la Policía no descarta ninguna hipótesis acerca del episodio, incluida la posibilidad de que la muerte se produjera en el contexto de una pelea entre las personas mencionadas.

Se presume que, en el inmueble donde tuvo lugar el crimen, funcionaba un expendio de drogas.