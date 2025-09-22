Encuentran a dos artistas musicales muertos en México: suponen que los mató banda criminal

Internacionales

Los cantantes colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B King, y Jorge Luis Herrera fueron localizados sin vida este lunes, tras permanecer varios días desaparecidos en México, en medio de una gira que realizaban en el país, según informaron medios locales.



Medios como El País y El Financiero citaron a fuentes de la Fiscalía del Estado de México, que confirmaron el hallazgo de ambos músicos en este estado, cercano a la capital mexicana.



De acuerdo con medios locales, junto a los cuerpos de los músicos se habría encontrado un mensaje amenazante por parte de una banda criminal, aunque todavía no hay información oficial de la Fiscalía.



El jueves, la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México emitió dos fichas de búsqueda tras la desaparición de ambos cantantes, quienes fueron vistos por última vez el pasado 16 de setiembre en el lujoso barrio de Polanco, en el centro de la capital del país, tras una presentación que tuvieron el fin de semana previo.



El domingo, en su cuenta de X, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, había solicitado a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, ayuda para localizar con vida al cantante Bayron Sánchez y a su coequipero Jorge Herrera.



En su mensaje, Petro señalaba que los músicos desaparecieron tras un concierto en el estado de Sonora, pero el gobierno estatal desmintió esa información, mientras que fuentes cercanas a los artistas aseguraron que ellos no se movieron de la capital mexicana.



La mañana de este lunes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se encontraban ya investigando la desaparición de ambos artistas.



“Se están haciendo las investigaciones ya por la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para saber quiénes son estas personas”, apuntó. Afirmó que la denuncia de desaparición fue interpuesta en Ciudad de México, donde, de manera inmediata, la FGR inició con las investigaciones.



Según medios locales, B King, de 31 años y expareja de la DJ colombiana Marcela Reyes, estaba desaparecido desde el 16 de setiembre, cuando participaba en una gira de conciertos en México.



La última vez que se tuvo noticia de él fue ese mismo día en la colonia de Polanco, en Ciudad de México, donde supuestamente se encontraba con Herrera, conocido como Regio Clown.



El 15 de setiembre, un día antes de su desaparición, B King agradeció mediante redes sociales a los fanáticos que asistieron a su presentación en la capital del país.



Reyes pidió, a través de Instagram, que sus seguidores colaboraran con la búsqueda de su expareja, intérprete de canciones como “Destino”, “Qué rico besarnos”, “Made in Cali” y “Me necesitas”, e hizo un llamado tanto al presidente Petro como a la Cancillería colombiana para que actuaran en el caso.



“Espero la ayuda de México para encontrar con vida a estos jóvenes hermosos que se atreven a cantar a la belleza y guardar la esperanza en su corazón”, afirmó Petro.

