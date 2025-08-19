Policiales

Encuentran 45 kilos de cocaína en un contenedor “proveniente de Uruguay” en Países Bajos

Se encontraron 88 kilos de cocaína en el Puerto de Rotterdam (Países Bajos) en dos contenedores provenientes de Uruguay y Argentina, según informó la Dirección Nacional de Aduanas.

El organismo, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, señaló que “el pasado fin de semana, en uno de los procedimientos de inspección realizado en el puerto de Rotterdam a un buque portacontenedores, las autoridades locales lograron incautar un total de 88 kilos de cocaína, ocultos detrás de los habitáculos de motor de dos contenedores refrigerados que transportaban carne”.

La droga se encontraba distribuida en dos contenedores: “Del contenedor proveniente de Uruguay se incautaron 45 kilos y del contenedor procedente de Argentina los restantes 43 kilos de cocaína”.

El buque que traía los contenedores “partió de Montevideo el 20 de julio pasado, hizo escala en los puertos de Paranaguá y Buenos Aires, y arribó al puerto de Rotterdam el 17 de agosto del corriente”.

“El contenedor en cuestión de origen uruguayo, corresponde a una exportación de carne y fue sometido a escaneo el pasado 17 de julio, sin detectarse anomalías en ese momento”, indica Aduanas.

En ese sentido, la dirección “envió a Fiscalía la información correspondiente al escaneo y ruta del buque”.

“La información liberada por la Fiscalía de Países Bajos señala que el ocultamiento de cocaína en las escotillas de inspección se ha vuelto común en los últimos años. La droga puede ser extraída rápidamente mediante extractores en la terminal de contenedores”, concluye el comunicado de Aduanas, disponible en su sitio web.

