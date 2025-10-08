Encontraron un vehículo sospechoso e iniciaron persecución: traían cosas de contrabando

Policiales

Montevideo Portal

Tres personas fueron detenidas en el departamento de Artigas en medio de una persecución luego de que ingresaran de manera ilegal bebidas alcohólicas y cigarrillos.

Según informó la Jefatura de Artigas, los detenidos intentaron ser interceptados en un control vehicular pero, debido a que se dieron a la fuga, se debió iniciar una persecución. Uno de los vehículos, el que transportaba el alcohol, volcó.

Por su parte, en el otro vehículo viajaban dos personas que trasladaban una gran cantidad de cigarrillos. Según señalaron, uno de los ocupantes posee antecedentes judiciales y cierre de frontera.

De esa forma, los implicados fueron detenidos por disposición judicial, mientras que en el lugar trabajaron efectivos de la Seccional 13ª, Policía Científica, Investigaciones Zona II, Bomberos y personal médico de emergencia, quienes asistieron al conductor de la camioneta siniestrada, expone el reporte.

Los involucrados fueron detenidos a pedido de Fiscalía, y se continuó con las actuaciones de rigor. Además, Aduana realizó la valoración de la mercadería incautada, valuada en $ 2.539.120.

Montevideo Portal