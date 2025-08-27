Encontraron restos óseos en una casa del Buceo mientras obreros hacían un pozo

Montevideo Portal
Un grupo de obreros que trabajaban en una casa ubicada en el Buceo encontraron restos óseos cuando hacían un pozo en el predio.
Según informó Subrayado, los obreros dieron aviso a la Policía, que realizó las primeras pericias en el lugar, al tiempo que los restos óseos serán llevados al Instituto Técnico Forense para su análisis.
La casa está ubicada sobre Ramón Anador, próxima al cruce con bulevar José Batlle y Ordóñez. Los huesos estaban enterrados a unos 50 centímetros de la superficie, de acuerdo con lo señalado por el citado medio.
Los investigadores buscan determinar si se trata de restos humanos, lo que todavía no pudo ser constatado.
