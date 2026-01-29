Internacionales

Encontraron muerta en Los Ángeles a la joven argentina que buscaban desde hace días

Narela Micaela Barreto, la joven argentina de 27 años que era buscada desde el 23 de enero en Los Ángeles (Estados Unidos), fue encontrada muerta en las últimas horas.

Su padre confirmó la noticia; la prensa argentina aún desconoce cuáles fueron las causas de la muerte, aunque sí precisó que investigan si la joven fue víctima de un crimen, informó Infobae.

Barreto vivía en Banfield, al sur del Gran Buenos Aires, y se había radicado en Estados Unidos en 2024, después de haber viajado para el casamiento de una amiga suya.

Después de varios días sin tener contacto con Narela, su familia pidió colaboración para dar con su paradero. Las autoridades argentinas estaban siguiendo el caso y estuvieron en contacto con el círculo cercano de la joven.

En Estados Unidos, la víctima había trabajado como moza. Antes de viajar al norte, la joven trabajaba en un kiosco junto a tres de sus primas.

Milagros, una familiar de Barreto, dijo que un vecino de Narela la vio subirse a un auto de aplicación. Después de ese momento, no se supo más de la joven.