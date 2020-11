Encontraron el cuerpo de un hombre semi sumergido en un bebedero de animales en Maldonado

Policiales

Fuentes de la Policía dijeron a Montevideo Portal que el cuerpo no presentó signos de violencia y presumen que fue una muerte natural.

Un vecino de un establecimiento rural ubicado en las inmediaciones del paraje Los Talas, una localidad del departamento de Maldonado, llamó a la Policía porque el encontró el cuerpo de una persona que estaba semi sumergido en un tacho de agua para animales, según informó FM Gente y confirmó Montevideo Portal con fuentes de la Policía.

Las fuentes indicaron que se trata de un fallecido sin asistencia, es decir, una persona que no había sido vista en la zona y encontrado posteriormente. Además, FM Gente confirmó que se trata de un hombre de 64 años.

Las fuentes de la Policía adelantaron de que el cuerpo no presentó señales de violencia y se presume que la muerte fue por causas naturales. Igualmente se dispuso una autopsia del cuerpo y el caso ya está en Fiscalía. No obstante, adelantaron que, en principio, se puede determinar que no fue una muerte violnta.

