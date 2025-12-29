Policiales

Encontraron el cuerpo de un hombre en la playa Ramírez: buscan saber qué pasó

Montevideo Portal

El cuerpo de un hombre de unos 60 años fue encontrado en la tarde del domingo en la playa Ramírez, en Montevideo.

La Prefectura y Policía Científica acudieron al lugar luego de que la situación fuera alertada por un bañista que caminaba en una zona de recuperación de dunas, según informó Telemundo (Canal 12).

Junto al cuerpo encontrado había varios bultos con ropa, que ahora serán periciados en busca de más datos sobre el fallecido.

El cuerpo no presentaba signos de violencia, de acuerdo con la información consignada por Telemundo.

Montevideo Portal