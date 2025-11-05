Policiales

Encontraron cuerpo quemado en Canelones; sería de un hombre de entre 20 y 25 años

Un cuerpo quemado fue encontrado este miércoles en la localidad de Suárez, según informaron desde la Jefatura de Policía de Canelones.

El cadáver fue encontrado en las calles José Enrique Rodó y Camino de las Tropas, cerca de las 16 horas.

Según la información primaria, se trata del cuerpo de un hombre de entre 20 y 25 años, que aún no ha sido identificado.

Los restos fueron llevados al Instituto Técnico Forense. Trabajan en el caso el Departamento de Homicidios, Policía Científica y Fiscalía.

Se trabaja como muerte violenta.

