Foto: Gastón Britos / FocoUy
Encontraron cuerpo quemado en Canelones; sería de un hombre de entre 20 y 25 años
El cadáver aún no ha sido identificado. Policía y Fiscalía investigan el caso como muerte violenta.
05.11.2025 18:30
Un cuerpo quemado fue encontrado este miércoles en la localidad de Suárez, según informaron desde la Jefatura de Policía de Canelones.
El cadáver fue encontrado en las calles José Enrique Rodó y Camino de las Tropas, cerca de las 16 horas.
Según la información primaria, se trata del cuerpo de un hombre de entre 20 y 25 años, que aún no ha sido identificado.
Los restos fueron llevados al Instituto Técnico Forense. Trabajan en el caso el Departamento de Homicidios, Policía Científica y Fiscalía.
Se trabaja como muerte violenta.
