Encontraron a un muerto entre escombros del bar de Madrid que sufrió una explosión

Los bomberos españoles encontraron el domingo el cadáver de un hombre mientras examinaban los escombros de un bar de Madrid destruido el sábado por una explosión que dejó 25 heridos, dos de ellos graves.
“A los 25 heridos hay que sumar una víctima mortal”, informaron este domingo en X los servicios de emergencia de la capital española.
“Se trata de un hombre localizado esta madrugada tras una nueva búsqueda” de los bomberos “junto a la unidad canina” de la policía, añadieron.
Se sospecha que una fuga de gas provocó la explosión del sábado en el popular barrio madrileño de Vallecas, pero las autoridades municipales afirman que es demasiado pronto para determinar la causa.
Los servicios de emergencia de Madrid informaron el domingo que dos de las 25 personas heridas están “graves”.
AFP
