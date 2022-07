Encontraron a la mujer de 40 años que se había ausentado en la zona de Neptunia

Policiales

Montevideo Portal

Efectivos del área de Investigaciones de la Jefatura de Policía de Canelones, junto a funcionarios de la Dirección de Información Táctica, lograron encontrar a la mujer de 40 años que estaba siendo buscada desde el pasado sábado en la zona de Neptunia.

Según dijeron las fuentes de la jefatura local a Montevideo Portal, para encontrarla fueron clave las cámaras de videovigilancia ya que se pudo hacer el seguimiento de la mujer. Los efectivos constataron que se había subido a un auto y que luego había descendido a una casa.

Cuando se disponía a volver a ingresar al auto, fue alcanzada por los policías junto a un hombre que estaba con ella. Ahora está siendo trasladada con el sujeto hacia el Área de Investigaciones para continuar con las averiguaciones.

La información primaria indica que la mujer no estaba siendo retenida, sino que estaba allí por voluntad propia, aunque al momento no descartan ninguna hipótesis porque la indagatoria no finalizó. “Apareció sana y salva sin ningún tipo de lesiones físicas”, indicaron.

La denuncia fue presentada por la hermana de la mujer. La localizaron en Atlántida.

Montevideo Portal