En vivo: seguí la interpelación al ministro de Ambiente por el proyecto Neptuno

El Frente Amplio lleva adelante este jueves en la Cámara de Diputados la interpelación al ministro de Ambiente, Robert Bouvier, por el proyecto denominado Neptuno, iniciativa que fue anunciada por el Gobierno en 2021 para la construcción de una planta potabilizadora de agua en Arazatí.

El miembro interpelante es el diputado de la lista 711 Felipe Carballo.

“No está el proyecto ejecutivo, no están los estudios de impacto ambiental, no tenemos el cronograma de obras, no tenemos el detalle de un montón de cosas; desde nuestra óptica se está poniendo la carreta adelante de los bueyes, porque aún así se sigue avanzando con este proyecto”, criticó el legislador frenteamplista durante la interpelación.

“Vamos a demostrar que para nosotros esto es ilegal cómo se ha venido planteando”, ratificó.

Por su parte, el secretario de Estado manifestó estar “convencido” de que el proyecto Neptuno “es el adecuado y el posible en las condiciones actuales”.

Así, Bouvier brindó más detalles sobre el proyecto en cuestión, como los principales aspectos del contrato y los instrumentos a utilizar. El jerarca subrayó que “se están haciendo las cosas en forma responsable, adecuada y con respaldo técnico”.

