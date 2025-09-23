Política

En vivo: primer discurso del presidente Orsi en la Asamblea General de Naciones Unidos

El presidente de la República, Yamandú Orsi, brinda su primer discurso como jefe de Estado en la Asamblea General de la ONU este martes 23 en la ciudad de Nueva York.

El arribo a la ciudad estadounidense fue este lunes 22, jornada en la que el mandatario participó, entre otras actividades, en una entrevista en el marco de la Cumbre Anual Concordia 2025.

Este martes, el evento comenzó a las 10:00 hora de Uruguay, y ya contó con discursos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva y el líder turco Recep Tayyip Erdogan, entre otros. La intervención de Orsi estaba prevista para las 13:45 horas, pero comenzó con más de una hora de retraso a las 15:35 horas.

“Vengo de un país cuyos partidos políticos, casi todos ellos con más de medio siglo de historia, están dispuesto a acordar soluciones nacionales; soluciones a la uruguaya”, manifestó Orsi.

Así, dijo que “Uruguay lleva una vocación profunda de paz y de respeto”. Y, en este punto, criticó no solo el “mayor aumento de conflictividad entre naciones”, sino “de nuevas formas de crueldad y muerte que están adquiriendo las guerras actuales”.

Luego del discurso, el presidente de la República mantendrá un encuentro bilateral con el titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn.

En tanto, este miércoles 24, a la hora 11:00 de Uruguay, Orsi participará en la mesa redonda de alto nivel “En defensa de la democracia: lucha contra el extremismo”, junto con sus pares de Chile, Gabriel Boric; Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva; España, Pedro Sánchez, y Colombia, Gustavo Petro.

Y en la tarde de ese día Orsi asistirá a un homenaje al expresidente uruguayo José Mujica, organizado por el Congreso Panamericano, el Foro Iniciativa Mujica y el Remarque Institute de la Universidad de Nueva York.

El retorno de las autoridades está previsto para el sábado 27 de setiembre.

