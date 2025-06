En vivo: estudio de canal estatal iraní fue alcanzado por ataque en plena transmisión

En el marco de la escalada bélica entre Israel e Irán, los estudios de la televisión estatal iraní, IRINN, fueron blanco de un ataque israelí, según la agencia estatal de noticias IRNA.

El incidente quedó registrado en directo. Mientras una presentadora hablaba a cámara, se produjo un fuerte estallido seguido de caída de revoque y trozos de cielorraso. La mujer que estaba al aire abandonó de inmediato el lugar, mientras la cámara seguía filmando y transmitiendo.

?? JUST IN: The Israeli military struck the Iranian state TV studio while they were LIVE ON AIR



Holy crap!



