Policiales

En video: dos hombres robaron moto estacionada a plena luz del día en Punta del Este

Montevideo Portal

Dos hombres robaron una motocicleta en Punta del Este, Maldonado, en plena luz del día, según consignó la radio local FM Gente y confirmó Montevideo Portal con fuentes policiales.

El hecho sucedió este jueves 26 de marzo, en la intersección de las calles 26 y 27, frente a la playa El Emir. Según el citado medio, el vehículo sería propiedad de un vendedor que se bajó y lo dejó al lado de la vereda durante unos minutos.

Durante ese tiempo, dos hombres llegaron en otra motocicleta y aprovecharon la situación: uno de ellos se bajó, se subió a la moto estacionada, la encendió y se fue en ella, según puede observarse en un video registrado por cámaras de la zona al que accedió FM Gente.

Según indicaron fuentes policiales, el hecho ocurrió sobre el mediodía del pasado miércoles 25. El denunciante manifestó que entre las 12:00 y las 12:15 dejó estacionada su moto sobre la rambla “con tranca de manubrio, fue a la playa y, al regresar, constató” que ya no estaba.

Trabaja personal policial en el caso y solicitan registros fílmicos a Policía Analítica.

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