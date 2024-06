En video: avión chocó contra un poste de luz en aeropuerto de Perú y lo derribó

Un avión de la aerolínea Iberia chocó contra un poste de luz antes de despegar en el Aeropuerto de Pisco, en Perú, según informaron varios medios locales.

En redes sociales, circuló un video del accidente, ocurrido cerca de las 7 horas, captado por los trabajadores del lugar, luego de que el vehículo, un A350, se cargara de combustible.

El vuelo venía de Madrid y tenía como destino a la capital peruana, Lima, pero tuvieron que desviarse por un desperfecto en la pista del aeropuerto de esa ciudad.

Iberia Airbus A350-900 (EC-OCR, built 2023) sustained minor damage to its right wingtip when it clipped a lightpost during taxi to a refuelling area at Pisco Intl Airport(SPSO), Peru. Earlier, flight #IB6659 from Madrid was unable to land at its destination Lima and diverted to… pic.twitter.com/8bJieEkMAX