En un acto, Orsi recibió reclamo de mujer cuyo hijo murió a causa del narcotráfico

El presidente de la República, Yamandú Orsi, recibió un reclamo de una mujer luego de finalizado el acto por el Día de la Policía Nacional este jueves.

Según consignó el periodista Diego Martini Lemos, la mujer se dirigió hacia el mandatario para reivindicar la muerte de su hijo a manos del narcotráfico. En un video difundido por el periodista se ve a la mujer, desconsolada, diciéndole a Orsi que crio a su hijo “sola [durante] 17 años”.

En sus manos tenía una foto de su hijo, de nombre Ignacio, y un cartel con la palabra “Justicia”. “Mi hijo era ejemplar, no tenía antecedentes penales, no le debía ni a la sociedad ni al Estado, quiero justicia por él”, expresó la mujer, que luego brindó su número de teléfono al presidente.

Este jueves se realizó el 196º aniversario de la Policía Nacional en la plaza Independencia. Según consignó la página web de Presidencia de la República, durante el acto el ministro del Interior, Carlos Negro, “reafirmó el respaldo del gobierno a la fuerza mediante incrementos salariales, más de 1.700 nuevos efectivos, la creación de la Dirección de Bienestar Laboral y Psicosocial y apuesta a la formación”.

