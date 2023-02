En su crítica al Frente, Calabria comparó a Astesiano con Judas y a Lacalle con Jesús

Política

Montevideo Portal

La Tertulia de En Perspectiva de este jueves abordó la difusión en La diaria de un intercambio de información entre el exjefe de la custodia presidencial Alejandro Astesiano con el asesor presidencial Nicolás Martínez y con ex subdirector de la Policía Héctor Ferreira a propósito del choque automovilístico del presidente del Frente Amplio, Marcelo Abdala, el 4 de febrero del 2022 en la zona de Punta Carretas, y del resultado positivo de la espirometría que le realizaron. Por la información publicada, que integra la carpeta investigativa de la fiscal Gabriela Fossati, quien imputó a Astesiano, el Frente Amplio reclamó que el Gobierno “declare las responsabilidades políticas que, por acción u omisión, posibilitaron la situación”, y señaló el hecho como un “seguimiento ilegal” a Abdala al utilizar bienes públicos para fines particulares.

Esteban Valenti, periodista, publicista y columnista de Montevideo Portal, insistió en La Tertulia que emite RadioMundo (1170 AM) que “el presidente sabía quién era Astesiano”. “¿Y si se sigue demostrando que en el centro de esto no había un matón, un perejil o como se le quiera llamar, sino que estaba el presidente de la república?”, preguntó Valenti.

Ante la consulta, Luis Calabria, ex director general de Secretaría del Ministerio del Interior (2020-2022), salió al cruce de Valenti. “‘Se sigue demostrando’ no, porque no se demostró nada”, respondió Calabria, a lo que Valenti retrucó: “Cada vez bajamos más en el oscuro infierno de un presidente que ha utilizado el poder del Estado para cosas muy graves”.

“Yo me alegro que haya salido este audio”, dijo entonces Calabria, integrante del Partido Nacional, “porque es una prueba a favor del Gobierno, porque a Abdala no le pasó nada; toda esa información que supuestamente había no se usó contra Abdala, ¿o Abdala denunció que le hubieran hecho algo?”.

Calabria recordó que “tampoco pasó” nada “con los senadores que supuestamente habían sido espiados, [Charles] Carrera y [Mario] Bergara, que supuestamente era para que retiraran la denuncia” contra el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, por la concesión del puerto de Montevideo por 50 años cuando era ministro de Transporte y Obras Públicas, una denuncia “que no se retiró y que ahora se archivó”, destacó el dirigente nacionalista.

“Hay que distinguir dichos de hechos, por aquel refrán de que entre el dicho y el hecho hay un largo trecho. Acá hay dichos, y hay que ver cuáles de esos dichos se tradujeron en hechos, y cuáles de esos hechos tienen un reproche penal. Pero se da la paradoja de que el Frente y la oposición le cree todo a Astesiano. Parece que todo lo que dice Astesiano es verdad. Lo que le criticaron a [el presidente Luis] Lacalle por confiar en Astesiano, ahora lo hace el Frente. Ahora el Frente confía en Astesiano después que está imputado; Lacalle, no. Lacalle fue traicionado”, dijo Calabria, que luego recurrió a una imagen religiosa para graficar su razonamiento.

“Yo creo que si le doy la Biblia a la dirigencia de la oposición hoy van a culpar a Jesús de la traición de Judas, y no a Judas. Han tergiversado todo. Han incurrido en la lógica reduccionista de que de una cosita, la amplifican, la exageran y dan por cierto todo. No hay nada corroborado. No hay nada que involucre al presidente. No hay ningún acto propio que involucre al presidente, más allá de haber confiado y haber sido traicionado”, agregó el abogado que se define “larrañaguista”, en referencia al difunto ministro Jorge Larrañaga.

Inmediatamente, Calabria recordó el caso Pluna, sin nombrarlo, que se dio durante el gobierno frenteamplista de José Mujica y le costó el cargo y el procesamiento a dos figuras de la administración: el entonces ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, y el entonces presidente del Banco República, Fernando Calloia. En defensa de Lacalle Pou, Calabria dijo que “acá no hubo un presidente que llamó a un ministro de Economía para que llamara al presidente del Banco República para que diera un aval mal dado en un remate trucho para favorecer a una empresa; acá no hubo nada de eso; no hay un acto de gobierno”.

Para Calabria, lo de Astesiano “es un acto aislado de un funcionario que fue desleal con su jefe, con quien lo eligió, pero no hay una organización en Torre Ejecutiva como se ha planteado desde la oposición exageradamente”.

"Se te fue"



Otro contertulio, Juan Pedro Mir, maestro, licenciado en Educación y exdirector de Educación, alertó entonces a Calabria por el símil: “Se te fue un poco la mano en comparar a Jesús con el presidente”.

El nacionalista explicó que lo que compara es “la lógica que tiene Frente”, que plantea que “todo está mal”. “No puede ser que todo esté mal, que todo sea verdad, porque no es verdad eso. Me lo han dicho ciudadanos frentistas, porque tengo muchos amigos gracias a Dios frentistas, que no entienden la exageración. No está en peligro la democracia en Uruguay. ¡Cómo van a decir que hay que cuidar la democracia porque haya uno que aisladamente falló! ¿Quién agarró a Astesiano? La Policía”, destacó Calabria, ante lo que Valenti aseguró que “la Policía fue cómplice total de Astesiano”.

Montevideo Portal