En reiteración: un supermercado fue robado dos veces en una misma noche en Treinta y Tres

Un supermercado ubicado en la esquina de 25 de Agosto y José Pedro Varela, en la localidad de Santa Clara de Olimar, en el departamento de Treinta y Tres, sufrió dos robos con pocas horas de diferencia entre sí en la madrugada del pasado martes.

Según informó Telenoche (Canal 4), el primero de los hurtos fue cometido por un hombre, quien se acercó a la vidriera del comercio y la rompió para tomar la caja registradora.

Luego de la rotura, metió su mano y sacó todo el dinero que pudo. Tras tomar el botín, huyó tras notar una alta cantidad de transeúntes en la zona.

Aproximadamente cinco horas más tarde, otro hombre, que presuntamente no estaba relacionado al primer malhechor, pasó por la puerta del comercio, vio que el vidrio estaba roto y optó por tomar algo de dinero que había quedado. Entre ambos, se llevaron aproximadamente $ 10.000.

Ambos hechos ilícitos quedaron registrados por las cámaras de seguridad del local. El segundo hombre notó que uno de los dispositivos le tomaba la cara, pero, aún así, optó por continuar con el robo con su rostro cubierto.

