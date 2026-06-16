En picada: compras web en el exterior cayeron más del 55% tras cambios en franquicias

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Las compras web en el exterior sufrieron una fuerte caída en mayo, el primer mes completo tras la entrada en vigencia de los cambios al régimen de franquicias internacionales. Según datos de la Dirección Nacional de Aduanas, se registraron 112.355 envíos, frente a los 252.574 de abril.

La diferencia implica una baja del 55,5% en apenas un mes. Además, se trata del menor volumen de compras registrado desde octubre de 2024, cuando habían ingresado poco más de 115.000 encomiendas.

El descenso coincide con la aplicación de las modificaciones aprobadas en la Ley de Presupuesto. Desde mayo, las compras realizadas en China, principalmente a través de plataformas como Temu, deben pagar un IVA del 22%, aunque continúan exoneradas de aranceles de importación.

También hubo cambios para las compras realizadas en Estados Unidos, ya que las primeras tres operaciones anuales de hasta US$ 200 cada una mantienen la exoneración prevista en el acuerdo comercial vigente entre ambos países, pero las que superen ese monto quedan alcanzadas por el impuesto.

La caída llegó después de un abril récord. Ese mes se concretaron más de 252.000 compras, la cifra más alta desde que comenzó a funcionar el régimen de franquicias hace más de una década. El adelantamiento de compras antes de la entrada en vigencia de las nuevas reglas aparece como uno de los factores detrás de ese pico.

Aun así, el acumulado del año continúa mostrando crecimiento. Entre enero y mayo ingresaron 1.095.409 encomiendas, un aumento del 37% respecto al mismo período de 2025.

El nuevo régimen elevó de US$ 600 a US$ 800 el tope anual de compras amparadas por franquicia. Ese monto puede distribuirse en hasta tres operaciones por año, mientras que el límite de 20 kilos por envío se mantiene sin cambios.

Asimismo, para poder utilizar las franquicias se necesitará una identidad digital con nivel de seguridad intermedio. Esta también prevé corroborar que el pago de la mercadería a importar sea efectuado por una tarjeta de crédito o débito de la misma persona que compra.