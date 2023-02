En peligro: periodistas informaban de sismo en Turquía y fueron sorprendidos por réplica

El fuerte terremoto de magnitud 7,7 que sacudió esta madrugada Turquía ha dejado casi 1.400 muertos, al menos 912 muertos y más de 5.300 heridos sólo en ese país, según informó el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en una valoración de los daños.

En Siria, hasta el momento se han informado de otros 473 muertos y 1.382 heridos. En las zonas controladas por el Gobierno sirio los fallecidos son 326, además de más de mil heridos, mientras que en las áreas controladas por la oposición las víctimas mortales suman 147 y más de 300 heridos.

En tempos de comunicaciones instantáneas y tiempo real, la tragedia dejó una serie de registros sorprendentes y conmovedoras. Una de ellas es un video gabado en la localidad turca de Malatya, cerca del epicentro del sismo. Allí, periodistas que reportaban en directo para la televisión, tuvieron que correr para ponerse a salvo de una réplica que se produjo mientras alían al aire. Tal como se aprecia en las imágenes, los reporteros culminan su directo en medio de una nube de polvo.

