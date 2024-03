En medio de rumores sobre su ausencia, Kate de Gales volvió a ser vista en público

La princesa Catalina de Gales —conocida mediáticamente como Kate—, volvió a aparecer en público luego en medio de los rumores por su ausencia, tras haberse sometido a una operación abdominal en enero.

A su vez, se anunció que acudirá a un acto militar el 8 de junio, su primer evento oficial tras su intervención, según comunicó este martes el Ministerio de Defensa británico.

La mujer del príncipe Guillermo, heredero de la corona, no había sido vista en público desde el período navideño, hasta la publicación el lunes de una foto de la princesa por un medio estadounidense.

Catalina pasará en junio revista a los soldados dentro de los actos relativos al aniversario del rey Carlos III.

En Reino Unido existe la tradición de que el rey tiene dos celebraciones de aniversario, debido al clima británico, la de nacimiento, en el caso de Carlos III el 14 de noviembre, y otra en junio, con actos al aire libre con mejor tiempo.

La princesa, de 42 años, ingresó en la London Clinic de la capital británica el 16 de enero para someterse a una intervención quirúrgica abdominal de la que se desconoce la naturaleza, aunque medios británicos afirman que no se trata de un cáncer.

Tras la operación, pasó 13 días en el hospital para continuar una larga convalecencia en su casa de Windsor, que duraría al menos hasta el 31 de marzo, según una comunicación oficial.

La publicación especializada estadounidense Entertainment Tonight publicó el lunes una foto de la princesa dentro de un auto conducido por su madre.

See Kate Middleton for the first time since being hospitalized for abdominal surgery ??:https://t.co/gPMQveZedi