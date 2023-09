En medio de encontronazos por plebiscito, FA debate los límites a la libertad de acción

Política

El plebiscito impulsado por el Pit-Cnt contra algunos puntos del sistema de seguridad social generó un debate interno en el Frente Amplio (FA) que ahora tiene como primer mojón un Plenario Nacional el día 14 de octubre, aunque dirigentes de distintos sectores —con diversas posturas— prevén que las diferencias queden cada vez más marcadas.

Este miércoles, el senador y precandidato de Convocatoria Seregnista-Progresistas, Mario Bergara, dijo que aspiraba a que el Frente Amplio “no acompañe el plebiscito” y “reafirme su camino del diálogo nacional y la reformulación por la vía legislativa”.

Pero, la semana pasada, el senador comunista Óscar Andrade planteó cuestionamientos a que la fuerza política quede enfrentada a un posicionamiento del movimiento sindical. “Que alguien me explique cómo es que hacés un diálogo social para avanzar en seguridad social con una izquierda que esté enfrentada al movimiento sindical. No lo veo”, dijo Andrade en M24.

Eso, a su vez, generó una respuesta este lunes del senador del Movimiento de Participación Popular (MPP) Alejando Sánchez. El sector que impulsa la precandidatura de Yamandú Orsi está en contra de recolectar firmas para un plebiscito. “Creo que el Boca se equivoca”, dijo el legislador en una entrevista con Desayunos informales (Canal 12), porque a su entender la fuerza política no está enfrentando al movimiento sindical.

“El FA no está enfrentando al movimiento sindical. El Frente Amplio está diciendo que una iniciativa que el movimiento sindical legítimamente ha impulsado, no es conveniente. No es conveniente por oportunidad, porque entendemos que el gran debate del año que viene va a ser cambiar la política económica”, dijo Sánchez.

En tanto, la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, cuya precandidatura es apoyada por comunistas y socialistas, volvió este miércoles a evitar tomar una postura. Pero, de todos modos, pasó su mensaje. “Tenemos que cuidar nuestra unidad. Me parece que lo mejor es no discutir entre nosotros públicamente, respetar los ámbitos y dejar que el Frente llegue a una postura y después acatarla, como los buenos militantes que somos. Y eso es lo que voy a declarar hasta que el Frente Amplio lo defina”, afirmó.

Mientras tanto, el tema de la libertad de acción generó este martes críticas al Frente Amplio por parte del secretario de Presidencia, Álvaro Delgado. “Nos preocupa el plebiscito, y nos preocupa que el Frente Amplio en esto no tome una posición con responsabilidad”, sostuvo, lo que a su vez generó una respuesta del presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira.

En medio de ese trasfondo de cruces, este lunes se reunió la Mesa Política del FA, en la que fue aprobado crear una comisión que debatirá los limites de la libertad de acción, tal como informó La Diaria.

Ese grupo, con una integración espejo al Secretariado Ejecutivo, tendrá este viernes su primera reunión, dijeron a Montevideo Portal fuentes del Frente Amplio. La idea es elaborar un documento que sea analizado por el Plenario Nacional.

En el debate estará planteado, por ejemplo, si los locales de la fuerza política podrán ser un lugar o no donde se realice actividad de recolección de firmas.

Sin embargo, pese a que la postura de la libertad de acción gana espacio en el Frente Amplio y es la impulsada por Pereira, en las dos últimas reuniones de la Mesa Política quedó claro que dentro de los comités conviven diferentes posturas acerca del plebiscito, algo ya marcado entre los sectores.

Según dijeron fuentes del Frente Amplio, dentro de los comités —cuyos delegados representan la mitad del Plenario— hay militantes que están a favor de salir a juntar firmas, y prevén plantear en la reunión del sábado 14 los mecanismos para llevarlo adelante.

En tanto, en la anterior reunión de la Mesa Política, cuando Fernando Pereira planteó el lunes 18 una moción de tres puntos, que incluía promover la libertad de acción, las bases señalaron que necesitaban más tiempo para discutir en su interna, dijeron las fuentes. Este debate se fue procesando con los días, pero en las coordinadoras barriales fueron quedando marcadas las diferencias sobre el punto, que también dividen a los sectores, y que este lunes volvieron a reflejarse en la última Mesa Política.

Es que el Partido Socialista también se manifestó en favor de acompañar la definición del Pit-Cnt, al tiempo que en el Partido Comunista de Uruguay, tanto Andrade como el presidente de la central sindical, Marcelo Abdala, han manifestado su compromiso con la recolección de firmas.

En tanto, desde Convocatoria Seregnista-Progresistas prevén iniciar contactos con distintos militantes barriales para defender su postura también en esos ámbitos, donde los comunistas, socialistas y el MPP tienen mayor ascendencia.

