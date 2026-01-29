Locales

En lo que va del verano, guardavidas de Maldonado realizaron un total de 132 rescates

La brigada de Guardavidas de Maldonado, la más grande del país, lleva un total de 132 rescates en lo que va del verano. Además, intervino en 295 oportunidades con 479 personas involucradas, de las cuales 241 fueron mayores de edad y 238 menores, informó la Intendencia de Maldonado.

La brigada brindó unas 139 asistencias, reubicó a 14 niños perdidos y activó 10 veces la clave roja desde el pasado 1° de diciembre.

El servicio de Maldonado cuenta con 320 guardavidas y 88 puestos desde Arroyo Solís hasta Playa Brava de José Ignacio. Además, funcionarios en las piscinas de la intendencia, supervisores, coordinadores y quienes se desempeñan en la Base de Guardavidas de Parada 12 de playa Mansa también forman parte de la brigada.

La cobertura de seguridad en el mar incluye la aplicación Info Playas, ideada por la Dirección del Sistema de Información Geográfica (GIS) de la intendencia en 2019 con el objetivo de brindar información sobre los puestos de guardavidas y emergencias en la zona.

Se puede descargar desde Apple Store y por Android, y permite visualizar la colocación de banderas “minuto a minuto” que advierten sobre mar calmo (verde), precaución (amarilla), riesgoso (amarilla y roja), extremar precaución (roja y amarilla), prohibición de baños (roja), presencia de medusas (con dibujos sobre fondo blanco), sanitaria-prohibición de baño (roja con cruz verde en el centro) y advertencia de tormenta eléctrica (negra con un rayo blanco en el centro).