En lo mejor del baile: cuatro heridos de bala en la puerta de conocida discoteca

Cuatro heridos de bala fue el saldo de un violento incidente ocurrido sobre las 05:00 horas del lunes en la puerta de la discoteca El Tropy.
Según consignara Radio Sarandí, la información primaria indica que dentro de la discoteca se produjo un altercado que culminó con la salida de quienes después consumarían la agresión.
Más tarde, en el momento del cierre del lugar, un auto pasó por la puerta y los atacantes consumaron a disparos la “revancha” por la reyerta anterior.
Por fortuna, ninguno de los cuatro heridos presentaría heridas de gravedad, e incluso uno de ellos recibió el alta en el lugar.
La Policía revisa ahora las cámaras de vigilancia de la zona y recaba testimonios con el fin de identificar y detener a los agresores.
