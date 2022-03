En la recta final: un repaso a los últimos datos brindados por las consultoras

Política

Las encuestas coinciden en una leve ventaja para el no, numerosos indecisos y escenario incierto.

En las últimas semanas, las principales consultoras de nuestro medio ofrecieron los resultados de sus últimos sondeos para el referéndum del próximo domingo.

En diciembre pasado la Corte Electoral validó las firmas obtenidas para someter a referéndum 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. A partir de ese momento, las campañas en favor y en contra de la derogación entraron en una nueva fase, intensa y activa, en procura de lograr su cometido en las urnas.

Ya en la recta final de marzo, y a escasas 72 horas de la apertura de los circuitos electorales, el escenario es de marcada paridad. Las últimas encuestas coinciden en posicionar a la papeleta por la no derogación (celeste) por encima de la opción sí (rosada). Sin embargo, lo somero de esa ventaja no permite señalar con propiedad a un vencedor, especialmente si se tiene en cuenta que el porcentaje de indecisos es elevado.



EQUIPOS: Publicada el pasado 9 de marzo, su última encuesta señala que un 35% de los uruguayos votaría por mantener los 135 artículos (celeste), mientras que un 34% votaría por derogarlos (rosado). Asimismo, hay un 28% de indecisos, un 1% que votaría en blanco y un 2% anulado.



CIFRA: Publicado el 22 de marzo, su último sondeo señala que el no (celeste) obtendría un 45 % de los votos, mientras que el 41 % de la población votaría sí (rosado). Asimismo, un 10 % se manifiesta indeciso, 2 % votaría anulado y 2 % en blanco.

OPCIÓN: Publicada el 23 de marzo, la última entrega de esta consultora sugiere que un 38% de la ciudadanía votaría por el no a la derogación (celeste) del articulado y un 35% que votaría por sí (rosado). Registra asimismo un 22% de indecisos, un 1% que votaría en blanco, un 2% que no irá a votar y un 2% que votará anulado.

SI NO BLANCO ANULADO INDECISO NO VOTA EQUIPOS 34% 35% 1% 2% 28% - OPCIÓN 35% 38% 1% 2% 22% 2% CIFRA 41% 45% 2% 2% 10% -