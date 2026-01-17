Internacionales

En la firma del acuerdo Mercosur-UE, Milei agradeció a Trump por intervenir Venezuela

El presidente de Argentina, Javier Milei, destacó este sábado que el pacto de libre comercio que firman esta misma jornada en Asunción la Unión Europea (UE) y el Mercosur es “el mayor logro” del bloque de integración sudamericano. “Nos reúne un hecho de gran trascendido político y económico para todos los miembros de este bloque y el mundo entero”, dijo Milei al iniciar su discurso en el Gran Teatro José Asunción Flores, sede de la firma del acuerdo.

“Es, quizás, el mayor logro obtenido por el Mercosur desde su creación y el resultado de una asociación estratégica que Argentina contribuyó a impulsar con determinación durante su presidencia pro tempore el año pasado”, agregó.

A su vez, el mandatario argentino también aprovechó su discurso para mencionar la situación de Venezuela y agradecer al presidente estadounidense, Donald Trump, la “decisión y determinación demostrada” al capturar al “narcoterrorista y dictador” Nicolás Maduro con su operación militar del pasado 3 de enero.

Además, reclamó la liberación del argentino Nahuel Gallo preso en Venezuela, así como la de los “presos políticos en su totalidad”.

Milei también alertó que los parlamentos de los países del Mercosur —que tras la firma tendrán que confirmar la puesta en marcha del pacto— tendrán ahora que velar que no se impongan condiciones distintas a las acordadas este sábado.

Esto, aseveró, ayudará a preservar “el espíritu de lo negociado” los últimos 26 años entre ambos bloques.

Este ambicioso acuerdo crea un mercado de 700 millones de personas y la zona de libre comercio más grande del mundo.

A su vez, marca una contravía al proteccionismo global y una apuesta por el multilateralismo, defendió minutos antes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, una figura clave en las conversaciones que dieron vida al pacto.

EFE