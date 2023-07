En interpelación, MPP mostró un video de Salinas y Cabildo apuntó contra Tabaré Vázquez

Política

Al cierre de su intervención, la diputada frenteamplista Cecilia Cairo, miembro interpelante durante el llamado a sala a las autoridades de la salud por el cierre de Casa de Galicia, presentó un video elaborado por su sector, el MPP, sobre la participación del exministro de Salud, Daniel Salinas y el presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, en el proceso que llevó al remate de los activos de la exmutualista.

Luego que el presidente de la cámara baja, Sebastián Andújar, habilitara su exposición, la pieza mostrada en sala causó molestia entre los legisladores de Cabildo Abierto y debido al cruce entre las bancadas se debió suspender momentáneamente la emisión del video y la sesión parlamentaria, que minutos más tarde continuó con la exhibición del material presentado por Cairo.

Al poco tiempo de comenzado el video, el diputado cabildante Álvaro Perrone manifestó su oposición a la pieza mostrada, por lo que Andújar debió cortar su emisión y le dio la palabra al legislador.

“Ese video no pasó por coordinación, nunca estuvo eso en el tratamiento. Están exhibiendo un video del ministro que no está presente en sala. Se leyeron las notas de prensa, ese video no pasó por coordinación, no estamos de acuerdo con que se pase”, aseveró Perrone.

Ante su queja, Andújar le respondió. “Le voy a informar, los videos no tienen que pasar por coordinación. Los videos son autorizados o no autorizados por la presidencia de la cámara. El video está autorizado, fue enviado a tiempo. Se puede pasar”, dijo el legislador nacionalista, antes de suspender la sesión por cinco minutos por el revuelo presente en la cámara.

La sesión se retomó con un pedido de desalojo a las barras por distorsionar la sesión y con una nueva intervención de Perrone.

“Lamentamos profundamente la distorsión de esta interpelación pasando un video editado, del cual no estábamos enterados, trayendo a la discusión una persona que no está presente y que no se puede defender. Y si nosotros hubiésemos sabido esto hubiésemos traído los videos editados del presidente (Tabaré) Vázquez trabajando en la (Asociación) Española, que eso si eran fuertes vínculos políticos”, sostuvo.

Luego de lo dicho por el cabildante, Andújar dio paso a que se muestre el material presentado por Cairo.

El video

El video comienza con una entrevista al Salinas en el programa En Perspectiva (Radiomundo) en el que el exministro se cuestionaba si “alguien en su sano juicio puede pensar que es el Ministerio de Salud Pública que maneja los dineros del país”.

“Aquí hubo una evaluación de la Asesoría Macroeconómica del MEF y de la Junasa en conjunto, un informe que determinaba que no era elegible para un nuevo fideicomiso dado que de los anteriores todavía estaba debiendo el 77% del dinero”, decía Salinas en aquel entonces.

Luego del corte de la entrevista radial, el video muestra capturas de notas de prensa en las que se señala el rol del presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, en el remate de Casa de Galicia.

??El video que el gobierno no quiere ver y que llevó a la interrupción de la interpelación: crónica de una muerte planificada?? pic.twitter.com/vG8HsW3tw2 — MPP 609 (@MPP609) July 19, 2023

