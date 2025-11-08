Locales

En imágenes: decenas de familiares y figuras dieron su último adiós a Cacho de la Cruz

Montevideo Portal

Decenas de familiares, amigos y figuras participaron durante la mañana de este sábado en el velatorio de Cacho de la Cruz, histórico humorista, actor y músico que falleció este viernes a los 88 años tras varias semanas internado.

El funeral tuvo lugar en la empresa Martinelli, en el Centro de Montevideo, entre las 10:00 y las 13:00 horas. Estuvieron presentes allí los hijos del comediante: Maxi, Rodrigo, Daniela y Santiago.

Otra de las personas que estuvo para dar el último adiós fue la actriz Laura Martínez, quien, además de trabajar con Cacho durante muchos años en El show del mediodía, fue su pareja y es la madre de Santiago.

Además, del velatorio participaron Luis Orpi, Gastón Rusito González, Alberto y Martín Kesman, Horacio Rubino, Aldo Silva, Claudia Fernández, Kairo Herrera, Jessica Zunino, Sebastián Almada, Luis Alberto Carballo, Ruben Rada, Victoria Rodríguez, Manuela Da Silveira, Nelson Burgos, Coco Echagüe y Alejandro Camino, entre otros.

Cacho de la Cruz, además de los históricos Cacho Bochinche y El show del mediodía, participó en Polémica en el bar, Telemach, Loquilandia, Petardos y Humor a las brasas. En teatro actuó en Llegó la tía Chichita, Humorum uruguayensis, Un cuento fantástico, Hagan ruido, entre otras.

Se convirtió en el ícono de los uruguayos. Un estudio de Teledoce lleva su nombre. En febrero de 2024, la Intendencia lo declaró ciudadano ilustre de Montevideo. “Nunca me pasó una cosa tan linda como esta. […] Esto es como un mensaje de amor”, expresó.

Al ser consultado sobre de qué se arrepintió en su carrera, De la Cruz habló de su familia. “De no haberme dedicado más a mis hijos. Estoy totalmente arrepentido. Estaba tan sumido en el trabajo que no cumplí el rol de padre, de un gran padre. Cada tanto les pido a mis hijos que me disculpen”, confesó.

Montevideo Portal