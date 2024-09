En imágenes: así se vivió la multitudinaria Marcha por la Diversidad 2024 en Montevideo

Locales

Este viernes 27 de setiembre se celebró una nueva edición de la Marcha por la Diversidad.

Se trata de una convocatoria multitudinaria que promueve la igualdad de derechos para la comunidad LGBTQ+, y la consigna para este 2024 es “Hasta que los derechos sean hechos”, según indicó la Intendencia de Montevideo (IM) en su página web.

Como todos los años, miles de personas se hicieron presentes en la movilización con banderas, pancartas, carteles y atuendos de todo tipo y color.

Entre los distintos mensajes de los varios que se podían leer, estaban “Nos enseñaron a comer de todo”, “La homosexualidad no es contagiosa, que se te antoje es otra cosa”, “No estoy rota, soy asexual” o “Que ser mujer trans no me cueste la vida”.

A su vez, la candidata a vicepresidenta por el Frente Amplio, Carolina Cosse, se hizo presente en convocatoria. “Siempre la marcha de la diversidad es la mejor expresión de la libertad, la alegría, la tolerancia… Y es una forma de profundizar la democracia. Y siempre me siento como en casa”, dijo, entrevistada por Telemundo (Canal 12).

“Lo importante es que entendamos que la vida es tan dura, pero que es hermoso vivir y que hay lugar para todes en la vida”, reflexionó la exintendenta de Montevideo.

La actividad fue organizada, como todos los años, por la Coordinadora de la Marcha por la Diversidad de Montevideo. La comuna, en tanto, realizó un acompañamiento de “apoyo logístico en materia de tránsito, limpieza, salud y seguridad”, señaló.

La convocatoria comenzó sobre las 18:30 horas en la plaza Cagancha y se prevé que continúe hasta la plaza 1° de Mayo, cerca de las 22:30 horas.

Desde las 17:30 horas está cortada General Rondeau entre Colonia y avenida Uruguay. A las 18:30 se extendió el corte por Rondeau hasta Cerro Largo, pero quedarán cerradas al tránsito todas las intersecciones, señaló la comuna.

También a las 18:30 se cerró “todo el circuito de circulación” de la marcha; es decir que, además de General Rondeau, quedarán inhabilitadas al tránsito la avenida del Libertador “en toda su extensión y ambas sendas”, desde Colonia hasta el Palacio Legislativo.

Al finalizar la marcha, se leyó la proclama.

Asimismo, el cierre será con los siguientes espectáculos musicales: Vulvax, Dani Umpi, Bloque Ballroom, Sofía León y Luana.

