En imágenes: así fue el momento exacto en el que avioneta se estrelló en San Pablo

Dos personas murieron en la mañana de este viernes después de que una avioneta se desplomara sobre una ajetreada avenida de la ciudad brasileña de San Pablo, informó el cuerpo de bomberos local. En redes sociales, usuarios compartieron el momento exacto del accidente.

Los fallecidos fueron el piloto del aparato y el dueño de la avioneta, Márcio Louzada Carpena, según declaró el capitán Ronaldo Melo a los medios de comunicación.

El accidente, además, dejó seis heridos leves, cinco de los cuales se encontraban en una parada de autobús, de acuerdo con Melo.

El sexto herido es un motociclista que circulaba por el lugar en el momento del impacto.

