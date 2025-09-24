En homenaje desde Nueva York, lanzan el premio José Pepe Mujica: ¿en qué consiste?

Política

En el marco del homenaje a José Pepe Mujica, en la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas, Mariano Jabonero, el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), anunció el lanzamiento del premio que llevará el nombre del expresidente, fallecido el pasado 13 de mayo.

Jabonero indicó que el premio José Pepe Mujica está “destinado a reconocer los esfuerzos por la unidad y la democracia de la región”.

“Recordamos a Pepe Mujica como un símbolo de unidad iberoamericana, un líder que supo hablar de esperanza y de unidad con lenguaje sencillo y humano”, expresó.

El líder de la OEI, que integra el Foro Iniciativa Mujica (junto con la Aladi, CAF y el CEFIR), afirmó que, en este contexto, “cobra especial importancia aquello que José Pepe Mujica nos enseñó: la integración es más que un acuerdo político o económico: es un proyecto profundamente humano y ético”.

“Con su ejemplo mostró que las relaciones internacionales deben fundarse en la coherencia, la sencillez y la solidaridad. Para él la educación y la cultura era herramientas esenciales de transformación social y de construcción de una región más justa y feliz”, destacó.

El premio, entonces, “será un paso muy importante para mantener vivo su legado proyectado para el futuro y hacer partícipes a las nuevas generaciones”.

“Todo esto no es un acto simbólico, es continuar un gran proyecto”, completó.

