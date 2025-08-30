En el primer Congreso Nacional del Partido Colorado, Silva dijo que el FA “retrocede”

Política

Con la participación de 250 dirigentes de todo el país, se realizó este sábado en la Casa del Partido Colorado el Primer Congreso Nacional de la Lista 600, que culminó con el discurso de su principal referente, el senador Robert Silva.

En su intervención, el líder sostuvo que el encuentro “no fue hecho” para mirarse al “espejo, sino para mirarle a los ojos al país y ofrecerle soluciones concretas”. El legislador aseguró que la lista 600 y el movimiento Crece representan “una usina de nuevas generaciones que se comprometen a construir” y mencionó que el congreso es “el punto de partida de una fuerza de cambio dentro del Partido Colorado”.

Robert Silva utilizó preguntó “¿Qué es tener una concepción batllista?” como punto para asegurar que “ser batllista es gobernar con responsabilidad, no con excusas. Es nunca rendirse ante la inseguridad”. Además, agregó que “un gobierno que se declara vencido antes de pelear traiciona la confianza de la gente”.

Con respecto a lo educativo, el senador cuestionó que el Frente Amplio “improvisa y retrocede. Un día anuncia proyectos ilegales, al otro día los suspende”.

Silva recordó que el viceministro de Economía reconoció que el plan prometido era “impagable”. Para el senador, “mintieron para ganar y ahora se esconden detrás de excusas”, mientras que el batllismo, afirmó, “no promete lo imposible: cumple lo que promete”.

