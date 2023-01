En el FA acusan a diputado blanco de buscar favorecer desde OFI a Ignacio Alonso en la AUF

Política

El Frente Amplio en Canelones acusa al diputado blanco por el departamento, Alfonso Lereté, de buscar ganar espacio en la Organización de Fútbol del Interior (OFI) para apuntalar la reelección de Ignacio Alonso, vinculado al Partido Nacional, en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

La historia tiene como inicio un conflicto que viene al menos desde 2019 entre distintas ligas que integran el sector Canelones del Este. Mientras una de ellas es la Liga de Soca, presidida por Lereté, otros clubes señalan que en octubre de 2022 fueron impedidos de participar de una asamblea que definía nuevas autoridades. El tema tuvo un abordaje político en la Junta Departamental de Canelones a mediados de diciembre, cuando el edil del Frente Amplio Miguel Méndez planteó el asunto y lo definió como un “atropello”.

En diálogo con Montevideo Portal, Méndez dijo que les llegó una denuncia de las ligas donde “varios patalean porque no se los ha tenido en cuenta en distintas asambleas, principalmente por parte de la Liga de Soca, para poder bloquear a todos los demás cuadros y que no pudieran participar”.

Méndez, de la Lista 939, afirmó que desde su punto de vista “está clarísimo” que el diputado Lereté busca “influir” y ganar peso en la OFI desde Canelones para consolidar el apoyo del sector a la candidatura de Ignacio Alonso para la AUF, en elecciones previstas para el primer semestre de este año.

“Canelones destina sus votos a OFI para elegir la presidencia de la AUF. Ahí hay un trasfondo político donde él quiere hacer una red de allegados a su propio partido político para poder intervenir en el tema de AUF. Eso está clarísimo”, dijo el edil.

Ante la consulta de Montevideo Portal, Lereté se defendió de las acusaciones y contragolpeó al señalar al MPP por buscar “intervenir” en el fútbol del interior. “En la política deportiva yo no ingresé, ni voy a ingresar”, dijo. El diputado afirmó que su trabajo como dirigente deportivo es “pura y exclusivamente para la liga” en busca de “retribuir” lo que el deporte le dio en su juventud, cuando fue golero de distintos equipos canarios.

“Tanto en la Junta Departamental como en el Parlamento nacional hicieron referencia a este tema un diputado y un edil. Oh casualidad que son del Frente Amplio y, oh casualidad, que uno de ellos es del MPP y el otro es un primo hermano del MPP”, dijo Lereté.

“¿Qué quiero transmitir con esto? Así como a mí me acusan de poder favorecer a Alonso, yo voy a decir con claridad que tanto en el sector Canelones interior, como en todo el fútbol del interior, el MPP intervino, quiso generar una intervención fuerte para poder variar determinadas situaciones. Y lo peor que le puede pasar al fútbol es que se mezcle con la política partidaria. Yo le sugiero al MPP que no se meta en el fútbol. Así como nosotros no nos metemos, que no se meta el MPP”, agregó.

La pelea en los escritorios

El fútbol del interior está a cargo de OFI, que a su vez en los departamentos tiene sectores donde se nuclean distintas ligas. En Canelones, la Liga Departamental está conformada por clubes de la capital del departamento y el eje de la ruta 5. Por otro lado, el sector Canelones del Este está integrado por clubes de las las ligas de Tala, de Pando, de Las Piedras, y de Soca.

En 2019, la directiva del sector de Canelones del Este renunció y quedó al frente Javier Pintos. Además empezó a regir un nuevo estatuto y se solicitó la personería jurídica ante el Ministerio de Educación y Cultura, lo que fue desconocido por distintos clubes de las ligas de Tala, Pando y de Las Piedras.

En octubre del año pasado fue convocada una elección de nuevas autoridades del sector, realizada en la sede de la Liga de Soca. Según el planteo del edil frenteamplista, allí “no se deja participar” a las Ligas de Tala, a la de Pando y a la de Las Piedras. “De este hecho surgen nuevas autoridades del sector en forma totalmente irregular, que siguen sin representar a las instituciones. Todos estos temas están teñidos por la incidencia de la presencia de las autoridades de OFI en el fútbol profesional de la AUF”, sostuvo Méndez en su exposición ante la Junta de Canelones.

Los equipos impedidos de ingresar a las asambleas mantienen deudas aunque, según el edil frenteamplista, las instituciones no pagarán hasta que no se les permita el ingreso. “Ellos saben que deben. No quieren pagar porque hasta que no se hagan democráticamente las elecciones de las autoridades no se van a poner al día”, dijo Méndez a Montevideo Portal. Aunque, del mismo modo, señaló que los sectores deben pagar los saldos y “construir desde adentro”.

“La irregularidad es que la Liga de Soca convoca una asamblea y cuando van a participar los demás sectores, el propio Lereté no deja participar a los sectores que tenían deuda. Algunos querían arreglar, y otros que estaban debiendo no se los dejó ingresar a la asamblea. Ese es el principal factor político, donde una persona no puede llevar la voz cantante de todos los sectores del Canelones”, dijo el edil sobre el encuentro que tuvo lugar en octubre del año pasado.

Los sectores que se sienten perjudicados también enviaron una carta al intendente de Canelones Yamandú Orsi.

“No es un problema de Soca”

El diputado blanco afirmó que las acusaciones denotan un “profundo desconocimiento” ya que quien convocó la reunión fue Pintos, presidente del sector Canelones del Este.

“No convocaba Lereté. Por tanto, decir que nosotros no los dejamos participar es un profundo desconocimiento que raya a la altura de la negligencia y de la ignorancia, no solo al punto que induce a confusión a la opinión pública sino también que uno lo puede tomar como una calumnia”, dijo el legislador.

“Nosotros participamos porque ratificamos ante el sector nuestra pertenencia a Canelones del Este como Liga Regional Soca, cosa que las otras dos ligas no hacen. Al desconocer las autoridades, que son reconocidas por OFI, y no ratificar su pertenencia a este sector, están cometiendo una irregularidad”, agregó.

Lereté afirmó que la liga de Soca refinanció su deuda mediante un convenio de seis cuotas que terminará de ser abonado en febrero. “Como estábamos al día económicamente pudimos participar, por tanto la Liga Regional Soca tenía voz y voto”, afirmó.

En la asamblea fue elegido Homero Cuevas como presidente del sector Canelones del Este, informó el diputado. En los hechos, el que votó fue la Liga de Soca, ya que la de Tala y la de Pando no estaban habilitados. “Eso no es un problema de Soca”, dijo Lereté al ser consultado. Además también afirmó que los clubes presentaron acciones de amparo contra el acto eleccionario del sector y que perdieron en primera y segunda instancia.

“Ojalá este diferendo se pueda solucionar pero lo que está claro es que si ellos no asumen las dos responsabilidades, que es pagar o ratificar la afiliación, obviamente van a estar inhibidos. Y si a su vez desconocen las autoridades, que son avaladas por OFI, obviamente es un desconocimiento también a OFI”, concluyó el diputado blanco.

