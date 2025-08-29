En cuestión de minutos: hombre murió desangrado tras sufrir una agresión en 40 Semanas

Un hombre de 31 años murió anoche a causa de una profunda hemorragia provocada por un arma blanca.
Según informara el noticiero Subrayado, la agresión se produjo hacia las 19:00 horas del jueves en las calles Máximo Santos y Pedro Fuentes, barrio 40 Semanas.
Allí, y en circunstancias que se investigan, el ahora fallecido recibió una puñalada en una pierna. El arma cercenó una arteria y provocó un profuso sangrado.
Si bien el herido fue trasladado a la policlínica de Capitán Tula, la pérdida de sangre provocó su muerte poco después de llegar al centro de salud.
La Policía trabaja en la identificación y captura del autor del mortal ataque.
