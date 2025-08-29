Contenido creado por Gerardo Carrasco
Policiales

Violento

En cuestión de minutos: hombre murió desangrado tras sufrir una agresión en 40 Semanas

La víctima recibió una puñalada en una pierna, herida que afectó un importante vaso sanguíneo.

29.08.2025 06:53

2025-08-29T06:53:00-03:00
Un hombre de 31 años murió anoche a causa de una profunda hemorragia provocada por un arma blanca.

Según informara el noticiero Subrayado, la agresión se produjo hacia las 19:00 horas del jueves en las calles Máximo Santos y Pedro Fuentes, barrio 40 Semanas.

Allí, y en circunstancias que se investigan, el ahora fallecido recibió una puñalada en una pierna. El arma cercenó una arteria y provocó un profuso sangrado.

Si bien el herido fue trasladado a la policlínica de Capitán Tula, la pérdida de sangre provocó su muerte poco después de llegar al centro de salud.

La Policía trabaja en la identificación y captura del autor del mortal ataque.



