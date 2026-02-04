Locales

En casi un año, un funcionario llegó 61 horas tarde a trabajar y la IM lo sumarió

Montevideo Portal

Un funcionario del Municipio G llegó tarde a la oficina un total de 3.655 minutos en un lapso de nueve meses, por lo que la Intendencia de Montevideo (IM) inició un sumario.

De acuerdo con la resolución, con fecha de este miércoles 4 de febrero, el trabajador registró llegadas tarde en nueve meses distintos de 2025 que, en todos los casos, superaron el límite de 180 minutos dispuesto por la comuna.

Inspectores de la comuna realizaron una consulta de acumulados anuales, que halló que en enero llegó 689 minutos tarde; en abril, 287; en mayo, 620; en junio, 321; en julio, 246; en agosto, 364; en setiembre, 397; en octubre, 379, y en noviembre, 352.

Esto implica que llegó un total de 3.655 minutos tarde entre enero y noviembre, lo que se traduce a 61 horas.

Según la resolución, el 14 de noviembre se le notificó del hecho, y se le otorgó “un plazo de tres días para presentar descargos”, aunque el trabajador “no ejerció el derecho a defensa”. Luego se registró que ese mes también se excedió del límite, y que “es reincidente en este tipo de conducta”.

“Los funcionarios que lleguen después de la hora reglamentaria o se ausenten hasta una hora antes de la finalización de sus tareas tendrán un descuento en sus sueldos equivalente a las llegadas o salidas fuera de hora durante el mes”, indica el digesto departamental de Montevideo. En tal sentido, se considera una “falta leve” registrar más de 180 minutos de llegadas fuera de hora en un mes, y la reincidencia se considera “circunstancia agravante para la aplicación de sanciones”.

Por todo esto, se decidió iniciar un sumario administrativo sin suspensión preventiva del funcionario “por las llegadas tarde registradas desde enero de 2025 y hasta el dictado del presente acto administrativo”.

