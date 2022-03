En carta “a trabajadores y pueblo”, PIT-CNT “no habla de victoria”, “tampoco de derrota”

Política

El secretariado ejecutivo del PIT-CNT emitió una carta abierta “a los trabajadores y el pueblo” este martes, sobre el resultado del referéndum de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) que finalmente no fueron derogados. Allí, reconocen que es “innegable” que los votos alcanzados por el sí no fueron suficientes; “esto es así y por tanto no hablamos de victoria”, señala el texto.

No obstante, se aclara que tampoco hablan de derrota, “no solo porque desde un punto de vista cuantitativo los votos confirmatorios de la LUC son menos del 50 % de los emitidos, sino por todo el proceso de acción desarrollado y el saldo acumulado por los sectores populares”, valoraron los sindicalistas. A su entender, en la lucha social “lo importante es si se avanza o se retrocede” y ellos avanzaron “en muchos aspectos”.

En esta línea, el PIT-CNT procedió a desarrollar esta afirmación al listar una serie de justificativos.

En primer lugar, sostuvieron que el método que predominó desde el inicio del proceso fue “el de la promoción de la unidad sin exclusiones; el de la firmeza estratégica, pero también la flexibilidad para que todo el sistema de organizaciones populares (sociales y políticas) pudiéramos llegar a un mínimo común denominador importante para la acción”. Para ellos, una derrota hubiera sido “no encarar esta lucha”.

En segunda instancia, el texto elaborado por el secretariado ejecutivo manifiesta que “sin casi nada desde un punto de vista financiero” se lograron enfrentar al cerno del poder político económico y mediático, el cual está “apuntalado por los recursos del gobierno nacional”. Así, comentaron que era “difícil de esperar” un resultado “tan parejo”.

Asimismo, el documento consideró “fundamental” la presencia de los militantes, “constructores de la historia”. El esfuerzo que destinaron en campaña “demuestran la importancia del sistema de organización y la iniciativa política que se generan cuando se concita la participación efectiva e irremplazable de la militancia”, detalla la misiva y enfatiza, en este sentido, la “importante participación juvenil”. “De ahí surgirá el relevo que tome las banderas de la lucha del movimiento obrero y popular”, expresaron.

Al tomar estas consideraciones en cuenta, el PIT-CNT hizo hincapié en que no debe “perder lo conquistado” desde la perspectiva de la acumulación de fuerzas. Este es el balance principal, subrayó el secretariado ejecutivo de la central sindical: “El nivel de acción y participación popular desarrollado hasta ahora, el diálogo con vastos sectores populares debe seguir su curso. La perspectiva es de combate. Vamos a un gran 1.º de mayo, masivo, a lo largo y a lo ancho del país. Vamos a una rendición de cuentas en la cual las reivindicaciones del movimiento popular estén presentes. Vamos a la defensa del trabajo, el salario y las jubilaciones, contra la carestía y por el derecho del pueblo a una seguridad social de calidad y de los consejos de salarios, atacados por la queja de las patronales con la mirada cómplice del Poder Ejecutivo. Vamos a un gran Congreso del Pueblo en el cual, desde el pie, con el mismo método con que juntamos las firmas y conseguimos los votos por el sí en esta campaña, elaboremos las claves de un programa de desarrollo con democracia e igualdad, que implique la ruta para avanzar hacia la emancipación nacional y social de nuestro pueblo, desplazando definitivamente del poder a las clases dominantes”, aseguran en la carta.

Para alcanzar estos objetivos, finaliza el documento, buscarán construir un balance en cada departamento, barrio y localidad del país, “con los vecinos y vecinas y en cada lugar de trabajo para construir la perspectiva popular”.

Del mismo modo que no hablamos de victoria, tampoco hablamos de derrota, no solo porque desde un punto de vista cuantitativo los votos confirmatorios de la LUC son menos del 50% de los votos emitidos, sino por todo el proceso de acción desarrollado y el saldo acumulado pic.twitter.com/54N0CjtYt1 — PIT CNT (@PITCNT1) March 29, 2022

