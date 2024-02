En carta a Sanguinetti, Zubía responde a la Prosecretaría de Género del Partido Colorado

Política

El diputado colorado Gustavo Zubía escribió una carta al secretario general del Partido Colorado (PC) Julio María Sanguinetti en la que pidió que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de dicho partido “revea la oportunidad y la forma de la decisión” que tomó este lunes 19 acerca de los dichos del precandidato de hace una semana atrás.

Zubía, en una entrevista del programa Desayunos informales de Canal 12, había asegurado que una niña de 12 años puede estar “contentísima” de tener relaciones sexuales con hombres de 26 años.

En respuesta, el CEN emitió un comunicado en el que condenó “enérgicamente todo abuso sexual o delitos de similar naturaleza que vulneren la integridad física, psicológica y emocional de las personas, especialmente en la niñez”. Sin embargo, en su documento no mencionaron a Zubía por nombre ni se refirieron directamente a él.

De esta manera, Zubía explicó a Montevideo Portal que el comunicado “ratifica los principios de defensa contra los abusos sexuales” y, por ende, “no trata ningún tema nuevo ni trata tampoco el tema por el cual le pidieron el pronunciamiento la secretaría de género” del PC. “Es decir, hizo un pronunciamiento neutral, abstracto, de temas que todos estamos de acuerdo [...] así que no es en absoluto, para mí, novedoso lo que dice el CEN”, señaló.

En su misiva entregada a Sanguinetti, Zubía argumenta que “los dichos de la Secretaría de género descontextualizan totalmente” las palabras del precandidato, “aislándolas de una larga entrevista sobre la ley de género y del tema central entonces discutido”. Asimismo, el legislador sostuvo que, en la resolución, se recordaron los “valores que deben preservarse en defensa de los abusos sexuales”; valores que él “defendió en 38 años de labor como fiscal, como le consta al sr. secretario general y a muchísimos ciudadanos de este país”.

Más adelante en el texto, Zubía defendió sus declaraciones en el programa de manera similar a como lo hizo también en X (antes Twitter).

De esta manera, el diputado solicitó a Sanguinetti que el CEN “revea la emisión de una opinión neutra como la que hizo y haga una opinión vinculada con los hechos que motivaron la petición de la secretaría de género”, comentó el diputado. “Incluso”, añadió, pidió que “eventualmente” lo citen “para que haga esos descargos” que plasmó en la carta.

“Bueno, lo que planteo es que salgamos del pronunciamiento neutro y lleguemos a uno determinado por estos hechos”, sostuvo Zubía. “Justicia será”, concluyó en su misiva.

Consultado respecto a si ya había tenido una respuesta del secretario general del PC, el precandidato indicó que está “esperando un pronunciamiento” que puede “no venir”, lo que depende del CEN, si realizan una reunión para tratar el tema o no.

“No me va a agraviar, yo lo que quería era dejar sentada mi posición crítica frente al pronunciamiento del CEN que fue en términos abstractos, en términos generales y no fue tratando directamente el punto y no fui ni nombrado ni escuchado; es decir, fui ignorado. Esa posición de neutralidad es una que se puede asumir pero no era la que esperaba”, finalizó.

A continuación se puede leer la carta del legislador:

Carta Al CEN Del Partido Colorado by Montevideo Portal on Scribd

Y el comunicado del CEN anterior:

Comunicado Cen19ii2024 by Montevideo Portal on Scribd

