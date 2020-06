En abril continuó en caída la tasa de actividad y empleo, según el último informe del INE

Economía

De marzo a abril creció la población económicamente inactiva, es decir, la que no trabaja ni busca trabajo.

No estudio ni trabajo

Un nuevo informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) con datos de abril reveló que continúa en caída la tasa de actividad y la tasa de empleo, y que la población económicamente inactiva, o sea, la que no tiene trabajo ni lo busca, también creció.

El informe señala que la población en edad de trabajar estaría conformada por 2.893.000 personas, que se divide entre la población económicamente activa (57,7 %) y la económicamente inactiva (42,3 %).

La población económicamente inactiva incluye a 1.224.000 personas aproximadamente, superior a la cifra de 1.184.000 correspondiente a marzo.

La población económicamente activa son 1.668.000 personas, inferior a las 1.705.000 de marzo. A su vez, este grupo está conformado por los ocupados, que representan el 90,3 % de la fuerza de trabajo, que son 1.506.000 personas, y los desocupados, que se contabilizan en 162.000.

En marzo, la población ocupada era de 1.530.000 personas y la desocupada de 172.000. Esto tal vez quiera decir que los desocupados son un poco menos pero no porque hayan encontrado trabajo, sino porque dejaron de buscarlo. Entre los inactivos que declaran estar disponibles para trabajar pero no buscaron trabajo (110.000 personas), un 49,9 % dice que no buscó por la coyuntura de la pandemia.

Es que la tasa de actividad se redujo de 59 % a 57,7 % en dicho período, al igual que la tasa de empleo, que pasó de 53,1 % a 52,1 %. El desempleo, entonces, pasó de 10,1 % a 9,7 %. Este último es mayor entre las mujeres (10,7 %) que entre los hombres (8,9 %).

