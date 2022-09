En Casavalle acusan a IM de hacer un “apartheid” al dejarlos afuera de plan de limpieza

Locales

Por Paula Barquet

Un mapa que se puede ver en la página web de la Intendencia de Montevideo (IM) muestra en verde los barrios incluidos en el plan Montevideo más verde en línea, cuyo objetivo es funcionar como herramienta de procesamiento y gestión de solicitudes y reclamos a través de WhatsApp. Se atienden pedidos por residuos fuera de contenedores, servicio de bolsones para materiales reciclables, atención de agenda del servicio de recolección de residuos especiales (voluminosos, podas y escombros), entre otros.

El mapa, que se puede ver aquí, incluye buena parte de la capital, pero deja afuera las zonas más alejadas del Centro de Montevideo, como por ejemplo Cerro, Pueblo Victoria, Carrasco Norte, Manga y Casavalle.

Justamente desde esta última región surgieron fuertes críticas a la IM, a la que acusan de hacer un “apartheid” al no contemplarlos en la zona objetivo del plan. Lisa y llanamente consideran que la intendencia se comporta de forma “discriminatoria” con ellos y con los demás barrios excluidos.

Así lo manifestaron días atrás a través de Twitter:

En la campaña electoral vienen a buscar votos y se llenan la boca hablando de los pobres, pero cuando gobiernan nos hacen el apartheid. A no calentarse si nos dejan afuera y los criticamos. También están discriminando a la gente de su propio partido. pic.twitter.com/7Hycud5iQy — Casavalle De Pie (@casavalledepie) September 20, 2022

Alejandro Andrada, secretario de la asociación civil Casavalle de pie y coordinador general del movimiento que lleva el mismo nombre, dijo en diálogo con Montevideo Portal: “Es una provocación que nos entristece, y nos parece injusto que se deje afuera a una región en la que viven 70 mil personas”.

Casavalle de pie es una organización que nació en 2019, cuando las obras que se estaban realizando en la calle San Martín habían generado distintas alteraciones de los servicios ciudadanos básicos, como agua y luz. Desde entonces se erige como una “organización vecinal genuina, que trabaja por los derechos humanos, inclusive los ambientales, para incidir en política pública”. De la asociación civil participa un núcleo duro de 20 personas; el movimiento, en tanto, es abierto y ha llegado a convocar a decenar en varias oportunidades.

“Siempre fue conflictiva la relación con la IM porque ellos demandan una relación sumisa con los vecinos. Y nosotros queremos que los vecinos seamos los que marquemos cómo queremos vivir, y el gobierno sea una herramienta”, dijo Andrada.

A ellos sí, a ellos no

Andrada insiste en que la definición del plan Montevideo más verde en línea conlleva “discriminación” al “decir ‘a ellos sí, a ellos no’”.

La intendenta de Montevideo, Carolina “Cosse dijo que las periferias iban a estar incluidas, pero en el mapa de Montevideo más verde se deja al 100% de Casavalle afuera”, advirtió, al tiempo que aclaró que ellos no acuñan ese concepto de periferia: “Lo rechazamos, porque nosotros nos sentimos una centralidad. No tenemos que ser relegados a condición de segunda”.

La definición que conlleva ese mapa no es novedad para ellos: “Hace tiempo que lo venimos viendo, solo que estábamos pacientes, y se nos dijo: ‘Ya va a venir”. Pero de eso pasaron más de seis meses”. En Casavalle de pie, donde dicen tener un “contacto directo con la IM”, afirman que ya hicieron el planteo y no les respondieron. “Cuando salimos a las redes es porque ya agotamos todas las vías por privado”, aseguró el dirigente del movimiento.

“Dejan afuera también a otros. ¿Por qué? No lo entendemos. Y lo que más molesta es que salgan a los medios diciendo que todo está bien, cuando sería más honesto reconocer que la basura es un problema grande y pedir ayuda. Las intendencias pasadas también anunciaban inversiones millonarias. La realidad es que hace algunos años, con menos recursos y con menos funcionarios, había mejor calidad ambiental”, opinó Andrada. El dirigente barrial agregó, a su juicio, esta administración “no se concentra en su rol” y “está dispersa”.

En tanto, desde la IM dijeron a Montevideo Portal que, en realidad, el mapa que compartió Casavalle de pie refiere solo a una parte del plan Montevideo más verde, que es Montevideo más verde en línea. Agregaron que el mapa se ha ido expandiendo y que la idea es seguir en ese sentido, pero hicieron énfasis en que “no se deja de atender ningún llamado”, sea del barrio que sea que provenga. La explicación de por qué no se agregan las zonas aún no incluidas es, según dijeron, que se apuesta a cumplir con la consigna de resolver el reclamo en menos de dos horas, y que con las regiones más alejadas del centro no pueden asegurar que esto sea así. Sin embargo, insisten en que todos los reclamos se procesan y se solucionan, más allá del tiempo que lleve hacerlo.

En el Observatorio Ambiental de la IM se puede ver, en tiempo real, los reclamos que se resolvieron en menos de dos horas, y cuántos se solucionaron a lo largo del día.

Al cierre de esta nota, en la tabla de reclamos ingresados por municipio había tres renglones recepcionados el 23 de setiembre y catalogados como “fuera de zona”. Uno de los renglones era por residuos de poda y tenía tres solicitudes, de las cuales dos habían sido atendidas. Otro de los renglones refería a residuos esparcidos, y estaba compuesto por ocho solicitudes de las cuales cuatro habían sido atendidas. El tercer renglón era sobre basura fuera de contenedor, y en este caso, las cuatro solicitudes habían sido contempladas.

En los casos que provenían de zonas sí incluidas en el mapa, había 100% de cumplimiento.

Basura, críticas y culpas

La cuenta de Twitter de Casavalle de pie viene sumando críticas a la gestión de Cosse en torno a los residuos. Este lunes, sin ir más lejos, compartieron fotos de contenedores desbordados, con el comentario: “Violencia estructural es cuando desde la Intendencia de Montevideo te obligan a convivir a diario con esto”.

Violencia estructural es cuando desde la Intendencia de Montevideo te obligan a convivir a diario con esto. Violencia cultural es cuando el vecino dice la culpa es nuestra. Y mientras las autoridades demuestran desidia y poco apego, siguen cobrando sueldos millonarios. pic.twitter.com/Hig42RV7gy — Casavalle De Pie (@casavalledepie) September 26, 2022

Días atrás, en otro tuit mostraron un video en el que se veía la calle Rodolfo Almeida Pintos notoriamente sucia. “Montevideo más verde: date una vuelta por el Borro que aquí también vive gente”, ironizaron.

Cuando tenés 20 personas barriendo una calle limpia y no barrés las que están sucias, estás haciendo las cosas mal. Montevideo más Verde: date una vuelta por el Borro que aquí también vive gente. pic.twitter.com/5kCTWPcJLL — Casavalle De Pie (@casavalledepie) September 20, 2022

A los ojos de Andrada, el hecho de que algunas calles “limpias” tengan servicio de barrido, y otras no, revela “mala administración”. “No es un planteo político-partidario. Algunos sectores de la IM juegan al ilusionismo y nos hacen creer que hay cosas que están bien, cuando no”, consideró.

Y agregó: “Si escuchás a la gente, vas a lograr satisfacción del ciudadano. En cambio, si te ofendés… Se necesita a la ciudadanía para saber qué mejorar, pero requiere humildad”. Para Andrada, las divisiones Ambiente y Limpieza pecan de eso: “Hay que resolver el problema de la gente sin echarle la culpa”.

En Casavalle de pie aseguran que, como movimiento “crítico e independiente”, han tenido observaciones hacia distintos exponentes del gobierno nacional y el departamental. “Algunos escuchan y otros no”, comentó, y puso algunos ejemplos. Dijo que, en Antel, con Gabriel Gurméndez a la cabeza, tuvieron reuniones fructíferas que resultaron en la instalación de fibra óptica. Con el Mides, bajo la dirección de Martín Lema, también lograron firmar un convenio para hacer un centro de política pública en la zona. Con UTE y OSE, en tanto, el vínculo “no ha sido bueno”.

En la misma línea, el dirigente barrial destacó que la organización no responde a ningún partido ni recibe financiación externa.

