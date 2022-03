En Ámsterdam, Mizrahi auxilió a refugiados ucranianos: "Me siguen como si fuera el Mesías"

Curiosidades

El director de Grupo Radar, Alain Mizrahi, se encuentra de viaje en Europa y, en una estación de tren en Ámsterdam, se encontró con una ciudadana ucraniana. De esta manera, relató en un hilo de Twitter su experiencia ayudando a algunos refugiados.

Contó que la mujer y dos niñas que la acompañaban eran recién llegadas y que quedó en encontrarse allí con su esposo, quien se dirigía desde La Haya, pero ella no sabía dónde esperarlo. En su mano, tenía su pasaje de tren "impreso en una hoja A4 por alguna ONG", indicó Mizrahi.

Él la asistió al mostrarle la puerta hacia donde eventualmente se debía dirigir; "la mujer pasa corriendo con su valija y sus dos niñas gritándome algo que quizás sea ‘gracias’ en ucraniano", comentó el director.

Compartió en Facebook e Instagram una foto de la mujer con las niñas y un conocido de él le respondió que "una amiga de una compañera de trabajo ucraniana estaba varada en Schiphol (aeropuerto de Ámsterdam) desde hacía dos días con su hijo, luego de tres días de viaje vía Varsovia". El amigo de él, uruguayo radicado en Israel, les compró pasajes a esta mujer y su hijo adolescente para que vayan a Tel Aviv, pero "al momento de embarcar la burócrata de turno les niega el acceso al avión porque sus certificados de vacunación estaban en ucraniano sin traducción al inglés", escribió Mizrahi.

Su amigo le preguntó si podía hacer algo para ayudarlos. Él, durante su viaje en tren al aeropuerto de la capital de Países Bajos, averiguó "con una amiga rumana dónde reciben a los refugiados" allí; ella le envió un enlace a la página web de la Cruz Roja.

"Hay un centro de acogida, a 20 minutos en tren del aeropuerto. Encuentro a Natasha y Dimitro sentados en un banco. Llevan un bolsito cada uno. Salieron literalmente con lo puesto. Hace cinco días que no se bañan ni duermen en una cama", expresó y, en el tuit, muestra una foto que se sacó junto a los dos exiliados de Ucrania. Se comunicaron gracias a Google Traductor, cada uno grabando audios en sus respectivos idiomas. " Dejo mi valija en un locker, busco cómo llegar al centro de la Cruz Roja, compro los boletos de tren y me los llevo a ambos. Me siguen como si fuera el Mesías", enunció.

Gracias a la ayuda de Google Maps, los tres terminaron en "un inmenso local en un centro de convenciones, lleno de gente", continuó Mizrahi. "Aparece una chica que habla ucraniano, les hace completar un formulario y les desea la bienvenida a los Países Bajos. Me dan un abrazo, les dejo algo de dinero, me siento Papá Noel", detalló.

Al salir, le mandó un video a su amigo en Israel, se sentó en la vereda y lloró.

"Puteo a Putin y a su madre. Hace 100 años mi bisabuela salió de Storizhinets, Austro-Hungría, hoy Ucrania, con sus 10 hijos —entre ellos mi abuelo Siggy— hacia Hamburgo, huyendo del hambre. Sin pasaporte, sin smartphone, sin Google Maps, sin Translator, sin Whatsapp. 40 años más tarde ese mismo abuelo tuvo que huir de los nazis con mi abuela y su bebé de dos años —mi mamá— nuevamente a través de Europa para tomarse un barco a Uruguay. Hoy no ha cambiado nada, solo la tecnología. Ya hay tres millones de refugiados civiles ucranianos, principalmente mujeres, niños y gente mayor, deambulando por Europa, muchos de ellos varados en estaciones de tren y aeropuertos como Natasha y Dimitro", reflexionó el director de Radar.

Finalmente, informó que el gobierno de Israel les concedió asilo a los dos ucranianos que ayudó y lo último que supo Mizrahi fue que "ya estaban a salvo" en Tel Aviv. " Final feliz… Si huir de una guerra puede llamarse final feliz", concluyó.

