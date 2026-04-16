Política

En 2024, el país gastó más de $ 3 millones en salud, un 9,3% del PIB, según el MSP

El Ministerio de Salud Pública (MSP) publicó los principales resultados del gasto y el financiamiento de la salud correspondientes a 2024.

De este informe se desprende que, en dicho año, el gobierno —liderado por el entonces presidente Luis Lacalle Pou— gastó $ 303.141 millones, un 4,12% más que en 2023. Dicha variación “está en línea con el promedio histórico del período analizado, que va de 2005 a 2024, y donde la variación promedio anual fue de 4,09%”, indica la publicación, al tiempo que agrega que el gasto en salud durante 2024 fue más del doble que el registrado en 2005 ($ 143.846 millones).

Al analizar el gasto en salud per cápita, el gobierno gastó $ 86.816 por cada ciudadano en 2024, un aumento de 6,4% con respecto al año anterior. “Parte del aumento se explica por el uso de la nueva proyección poblacional del INE [Instituto Nacional de Estadística], que fue menor a la que fue usada previamente al censo 2023”, explicó el MSP.

El gasto en salud en función del producto interno bruto (PIB) “da cuenta del esfuerzo relativo que se realiza” en dicho sector, sostiene el informe. De esta manera, en 2024 fue un 9,31% del total del PIB.

El MSP analizó también el “gasto de bolsillo”, que “se considera el mecanismo de financiamiento más regresivo” dado que el monto a pagar es fijo y “afecta por igual a los hogares independientemente de su nivel de ingreso”, debido a que el pago se realiza en el momento de utilizar los servicios de salud.

“Por lo tanto, los hogares más pobres son quienes destinan mayor proporción de sus ingresos al gasto en servicios de salud. Cuanto menor sea el nivel de ingresos, mayor será la probabilidad de tener que realizar desembolsos en servicios de salud que impliquen un gasto catastrófico a la familia o incluso arrastrar a hogares a la pobreza (gasto empobrecedor)”, señala el documento.

En 2024, el gasto de bolsillo sobre el gasto total de salud fue de 15,65%. Según el MSP, la recomendación de la Organización Panamericana de la Salud es que esté por debajo del 20%.

De acuerdo con el MSP, los datos publicados en el informe “forman parte de la información que será incorporada en el informe bianual de cuentas de salud 2024-2025”, que se publicará en 2027.

Se puede acceder al informe completo a través de este enlace.