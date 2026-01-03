Empresas petroleras de EE. UU. van a invertir “miles de millones de dólares” en Venezuela

Internacionales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en la conferencia de prensa que brindó este sábado que empresas petroleras estadounidenses pretenden invertir “miles de millones de dólares” en Venezuela.

“Vamos a hacer que nuestras grandes compañías petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, entren, inviertan miles de millones de dólares, reparen la infraestructura petrolera gravemente dañada y comiencen a generar ganancias para el país”, afirmó el mandatario estadounidense.

Venezuela cuenta con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, localizadas en su mayoría en la Faja Petrolífera del Orinoco. De acuerdo con el Boletín Estadístico Anual de la OPEP, en 2024 el país registró 303,22 mil millones de barriles en reservas probadas, una cifra prácticamente sin variaciones respecto a años anteriores.

Según la Administración de Información Energética de Estados Unidos, Venezuela concentra alrededor del 17 % de las reservas petroleras globales, aunque su producción actual representa solo una fracción de ese potencial. La gestión del sector continúa en manos de Petróleos de Venezuela, empresa estatal creada en 1975 y dependiente del Ministerio de Energía y Petróleo.

La producción en Venezuela sufrió una fuerte caída desde la década de 2010, como consecuencia de problemas estructurales, falta de inversiones y el impacto de las sanciones internacionales. Tras haber superado los tres millones de barriles diarios a comienzos del siglo XXI, el país llegó a mínimos históricos en los años siguientes. En 2024, la producción promedio fue de unos 921.000 barriles diarios, mientras que en 2025 se ubicó en torno al millón de barriles por día, con picos cercanos a 1,1 millones, según datos de la OPEP.

Con información de EFE

